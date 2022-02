Esta es la razón por la que Eugenio Derbez no irá a la ceremonia del Óscar

México estará representado en la 94 edición de los Premios Óscar que se realizará a finales de marzo. El actor Eugenio Derbez con su película “CODA: señales del corazón” competirá en tres categorías: Mejor película, Mejor guión adaptado y Mejor actor de reparto.

Con aplausos y algarabía, el también productor festejó el anuncio de la Academia. Poco después no solo agradeció a todo el equipo del proyecto si no que argumentó por qué estará ausente en la ceremonia en el teatro Dolby ubicado en Los Ángeles, California.

Aunque el actor está invitado a la gala este 27 de marzo indicó que no podrá asistir ya que se encuentra filmando una película. “Se me complicaba con la filmación, es una película que no se puede mover a otra fecha, entonces desgraciadamente no voy a poder estar ahí físicamente pero bueno, estaré ahí de corazón”.

Derber admitió su asombro al conocer la nominación de Troy Kotsur en la categoría de Mejor actor de reparto donde se incluyeron otras celebridades como Ciarán Hinds (Belfast), Kodi Smit-MCPhee (El poder del perro), J.K. Simmons (Ser los Ricardo) y Jesse Plemons (El poder del perro). En un principio tuve muy buenas críticas pero creo que el papel no tiene la fuerza suficiente para competir con todo este universo de actores y películas maravillosas que hubo este año”, dijo al programa Venga la alegría.

El maestro de música “Bernardo Villalobos”, es el papel con el que Derber quiso romper los estereotipos, insistió. “Para mí era muy importante que un personaje como este en el que estoy interpretando a un maestro de música que resulta ser mexicano, no tiene nada que ver con narcotráfico, o migración, no soy el pandillero, nada de este tipo de papeles en los que nos escasillan a todos los latinos”, declaró la matutin de TV Azteca.

El actor insistió en el éxito inesperado de la película que también produjo, y que ha sido nominada para otros premios prestigiosos del cine como los Bafta y SAG Awards. “No me gusta ´futurear´ mucho porque del plato a la boca se cae la sopa, no quise hacerme muchas expectativas, pero la verdad que la película fue ganando muchos reconocimientos. Estamos muy contentos por la reacción del público, sobre todo porque es un película muy hermosa, ojalá esto haga que tenga más tiempo de exposición”, reiteró.

Los fanáticos y amistades recurrieron a las redes sociales para expresar orgullo y elogiar el trabajo de Derbez quien representará a los mexicanos en la próxima edición de los Óscar. “Nos haces muy felices y nos sentimos orgullosos todos los mexicanos de ti Eugenio. Mucho éxito y sigue poniendo el nombre de México en alto!!”.

Su esposa, la también actriz Alessandra Rosaldo expresó su orgullo y envió un emotivo mensaje a Derbez. “No sé ni qué escribir de lo orgullosa y emocionada que me siento… ¡¡¡Felicidadeeeeeeeesssss amor mío. Te mereces éste y todos los regalos que la vida te pueda dar. Cada proyecto que lleva tu nombre ya sea como productor, actor, director o escritor, resuena y vibra alto porque lleva tu corazón, el corazón que nos ha tocado a los millones que te admiramos y que vamos siguiendo su ritmo”.