Galilea Montijo contó que algunos exnovios querían que se alejara del medio artístico

Galilea Montijo ha estado envuelta en una serie rumores en los cuales está siendo relacionada con el líder del cártel de narcotráfico Arturo Beltrán Leyva, apodado ‘El barbas’. Por información sacada del libro Emma y las otras señoras del narco, el cual fue escrito por la periodista Anabel Hernández.

También se desastó, hace poco, una polémica por el intercambio de opiniones con Superholly, luego de que la youtuber compartiera un video sobre la pronunciación en inglés de la actriz mexicana Yalitza Aparicio.

Galilea Montijo

Ahora, Galilea salió a responder por las críticas hacía su matrimonio con Fernando Reina, pues a su pareja la tildan de que no trabaja mientras ella sí. La actriz, cantante y conductora de televisión aseguró que su esposo no es ningún “flojo”.

“Mucha gente dice: ‘Pero mira qué flojo, la que trabaja es ella’, yo no lo veo así, al contrario, le agradezco que siempre apoye, que esté ahí, se quede con los niños, se encarga de la casa cuando yo no puedo, eso es parte de ser una pareja”, declaró para el programa De primera mano.

“Me gustas tú, pero no me gusta a lo que te dedicas”

Además confesó que se siente feliz de que su pareja por más de 10 años la apoye en su carrera profesional. Pues confesó que varios de los novios que tuvo anteriormente le pedían que se alejara del mundo del espectáculo.

“Muchísimos, era una cosa de: ‘Me conociste haciendo tele, por qué no voy a seguir haciendo tele. Pues sí me gustas tú, pero no me gusta a lo que te dedicas’”, recordó la oriunda en Guadalajara, México, de 48 años.

“Él es una persona que siempre me apoya en lo que a mí me gusta, en las loqueras que luego se me vienen a la cabeza. Él está siempre apoyándome, está detrás de mí, y eso es lo que me gusta, saber que cuentas con alguien en las buenas y las malas, que no tienes a alguien que te está juzgando”, dijo.

“Es importantísimo que tu pareja apoye a que la mujer le guste trabajar”

Asimismo, dijo que todas estas críticas que recibe en cuanto a su relación es de personas con pensamientos machistas: “Estamos en 2022 y seguimos viviendo en un país muy machista, es la verdad. Creo que las mujeres, como mamás, tenemos esa responsabilidad de no hacer niños machos. Es importantísimo que tu pareja, hombre, apoye a que la mujer le guste trabajar”, continuó.

Para finalizar, Galilea contó que para mantener vivo su matrimonio luego de más de una década tratan de tener tiempo de calidad. Por ello cada vez que pueden ella y Fernando se van de viaje para estar solos, mientras su familia los apoya con el cuidado de su hijo.

“Sí, nos damos el tiempo de estar en pareja. Luego mandamos al niño allá con los tíos por semanas porque ya después de 10 años, ¡que rápido verdad!, te vuelves roomie y eso no está padre”, explicó.