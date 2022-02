Kim Kardashian revela qué la llevó a divorciarse de Kanye West

Aunque Kim Kardashian ha sido lo más reservada posible cuando de su vida privada se trata, Kanye West se ha encargado de crear controversia alrededor de su tensa relación

Desde hace varias semanas, el cantante estadounidense ha denunciado a través de las redes sociales que la empresaria no le permite ver a sus hijos e incluso no lo invitó a la fiesta de Chicago, la menor de sus hijas.

Tras un año de su separación, Kim se abrió durante la más reciente edición de Vogue y habló sobre la situación que atraviesa actualmente.

A pesar de estar en medio de un polémico divorcio, en paralelo la socialité aseguró estar en una muy buena etapa de su vida en la que ha priorizado lo que le hace feliz. Parte de este gran momento incluye el gran logro profesional que está a punto de alcanzar con su título de abogada.

“Durante mucho tiempo, me dediqué a lo que hacía feliz a otras personas, y creo que en los últimos dos años me he lanzado con lo que me hace feliz a mí misma. Y eso hace que me sienta muy bien”, comentó.

Kim asomó la posibilidad que su cambio de prioridades haya sido el detonante de su divorcio, pero no se arrepiente de haberse elegido por sobre todo.

“Incluso si eso motivó cambios y provocó mi divorcio, creo que es importante ser honesta contigo misma acerca de lo que realmente te hace feliz. Me he elegido a mí misma. Considero que está bien elegirte”, aseguró la mamá de North, Psalm, Saint y Chicago.

A sus 42 años, Kim decidió darle más valor al tiempo y a su vida. Es por eso que tomó la decisión de siempre colocar de primero su felicidad y la de sus seres queridos y no permitir que nada se interponga en esa premisa.

“Durante mis 40s yo quiero ser de mi propio equipo. Voy a comer bien, voy a hacer ejercicio, me divertiré más, pasaré más tiempo con mis hijos y las personas que me hacen feliz”.

En febrero de 2021 Kim Kardashian inició el proceso de divorcio y tras haber transcurrido un año desde ese momento aparentemente Kanye no acepta la decisión de la empresaria.

Hace pocas horas el cantante compartió a través de su cuenta oficial de Instagram una fotografía en la que salen Kim en compañía de sus cuatros hijos y escribió: “DIOS POR FAVOR UNE DE NUEVO A NUESTRA FAMILIA”.

Pese a los distintos altercados que ha tenido con su ex en los últimos días, la empresaria aseguró que esos problemas no se deben tratar frente a los niños.

“Puedes estar dolida o enfadada con tu ex pero creo que, frente a los niños, siempre tienes que estar en plan: ‘Tu papá es el mejor’”, añadió.

Te puede interesar:

[ Premios Óscar 2022: 4 nominaciones que la audiencia estaba esperando ]