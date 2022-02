La reacción de Lady Gaga al no ser nominada a los Óscar 2022

Lady Gaga ha tenido un ascenso vertiginoso en su carrera como actriz. Su más reciente participación en la película House of Gucci le ha valido elogios, por lo que no pocos dieron por hecha su nominación a los Premios Óscar 2022 aunque finalmente no fue incluida entre los aspirantes de este edición.

Aunque la artista aspira a otros codiciados reconocimientos como el Globo de Oro, SAG Awards, Critics Choice Awards y los BAFTA, quedó fuera de la categoría de Mejor Actriz en la 94 edición de los Óscar que se entregarán este 27 de marzo. Gaga, sin embargo, no dejó de elogiar a sus compañeros de House of Gucci que compite en la categoría Mejor maquillaje y peluquería.

“No podría estar más feliz por un hombre al que llamo mi hermano, con quien he trabajado los últimos 15 años. Frederick (Aspiras) fue mágico, preciso y delicado antes del rodaje y durante la filmación. Preparó docenas de pelucas durante meses y meses, al menos un año de preparación. Es un genio viviente, y Freddie, todos estamos muy agradecidos de estar cerca de tu talento, creatividad y generosidad de espíritu”, escribió Gaga en las redes sociales.

En el mensaje agregó: “Continúas demostrando tu ADN artístico, tu plan, tu visión y tu profunda conexión con tu familia que te impulsa a la excelencia en todo momento”. También elogió a los nominados al Óscar 2022 a quienes felicitó por “su arduo trabajo, dedicación y su magia. Todos ustedes merecen un gran reconocimiento... su gran dedicación durante el covid, su gran corazón y su habilidad para contar historias increíbles es un regalo para el mundo entero durante lo que para muchos es un momento difícil. Bravo”.

La artista de 35 años ha sido elogiada por sus trabajos en pantalla, incluyendo la película “Ha nacido una estrella” junto a Bradley Cooper. Ahora se ha dado el lujo de escoger sus próximos compañeros en la pantalla grande, un lujo que pocos famosos pueden darse. Ella, por su parte, dejó en claro sus aspiraciones y ahora tiene en la mira a un dos veces ganador del codiciado premio de la Academia.

“Dios mío, hay tantos actores con los que me gustaría trabajar. Al Pacino fue sin duda uno de ellos, , estoy muy orgullosa de llamarlo mi amigo. Quería trabajar con Jared Leto, también con Adam Driver. Quería trabajar con Jeremy Irons y con Salma Hayek”, expresó aludiendo a sus compañeros de House of Gucci, en entrevista exclusiva a Entertaiment Tonight.

Más adelante, reveló que estaría encantada de compartir en la gran pantalla con el protagonista de Filadelfia y Forest Gump, Tom Hanks. “Creo que es uno de los actores más brillantes de todos los tiempos”, afirmó sobre el famoso, ganador de dos de los seis premios Óscar a los que ha sido nominado.