“Toda relación termina por algo, pero por amor todo vale la pena” Marco Antonio Solís

La nostalgia y el romanticismo de Los Bukis está de regreso en nuestro país. La legendaria agrupación se reencontró tras una separación de 25 años, en 2021, con el tour Una historia cantada, que comenzó en agosto en Los Ángeles, y que los llevó a varias ciudades de la Unión Americana.

Ese reencuentro se convirtió en la segunda gira más lucrativa a nivel mundial, según el ranking de Pollstar, con un ingreso promedio de 5,1 millones de dólares por ciudad.

Tras el éxito, la banda liderada por Marco Antonio Solís está lista para llegar a México. Durante la conferencia de prensa que se llevó a cabo en el Estadio Azteca, el líder de Lo Bukis, señaló, “es un homenaje para todos, para todas las personas que se han adelantado en esta pandemia, es una nostalgia que nos ha dado a todos y nos dimos a la tarea de reunirnos, estamos muy felices”.

Y agregó, “los tiempos de Dios son perfectos no sólo por las fechas sino por nuestro sentir, hay muchos reencuentros y esta pandemia nos trajo un mensaje de reconciliación y reencuentro, la idea llegó al corazón y pensé ‘¿por qué no reunirnos?` Y así nació, fluyo muy naturalmente”.

Los Bukis

En cuanto a las diferencias que tuvieron los integrantes antes del esperado reencuentro, Marco Antonio Solís, señalo: “Quedan muchas cosas, se limaron asperezas pero todo se dio de una forma natural, todo empieza desde un amor presente, y así es la dinámica, toda relación termina o se pausa por algo, pero por amor todo vale la pena y así renacen las cosas, nos llevamos mejor que en los últimos cinco años”.

Además enfatizó que la gira no tiene vigencia, “aún no hay planes para el retiro, esto no es una gira de despedida, mientras tengamos la capacidad lo seguiremos haciendo, el amor nos favoreció en todos los sentidos, no sabemos cuantos nos retiraremos de los escenarios, la música es nuestra esencia”.

En cuanto a lo que el público puede esperar de ellos José Solís, explicó “hay muchas cosas que nos comprometen con todos ustedes, estamos con una deuda muy grande porque queremos hacerlos felices a todos ustedes, cuando subimos al escenario lo hacemos con todo el respeto y cariño del mundo”.

¿Cuándo serán los conciertos en México?

3 septiembre - Tijuana

10 septiembre- Monterrey

15 septiembre- Guadalajara

5 noviembre- Morelia

3 diciembre- CDMX/Estadio Azteca