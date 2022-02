Montserrat Oliver y Yolanda Andrade, ¿cómo surgió su romance?

Las presentadoras de televisión Montserrat Oliver y Yolanda Andrade tuvieron una relación de diez años, y hoy conforman una de las parejas de conductoras más populares del entretenimiento, pues luego de más de 20 años de colaborar en proyectos como “Las hijas de la madre tierra” y “Mojo”, era una fórmula irrepetible.

Ahora al frente del programa “Montse y Joe”, las animadoras hacen patente su complicidad y cercanía, que se desarrolló sobre unas bases de romance, en un pasado en común, de una relación sentimental. “Siento que el amor, aunque sea trillado, es amor, te enamoras de las almas”, le dijo Montserrat a Jorge Van Rankin.

La modelo también recordó cómo surgió su romance con Yolanda a principios de la década del 2000. Desde hace dos décadas, las conductoras colaboran en los programas de Unicable. En ese momento, la rubia presentadora estaba casada, sin embargo no todo iba bien en su matrimonio. “Me enamoré de mi esposo, hubo un problema, y pasa que uno tiene cierta edad y uno no quiere tener ese problema, yo conozco a Yolanda y me trata mejor que cualquier hombre que haya conocido”, dijo Monset.

Montserrat Oliver realza la caballerosidad de Yolanda Andrade

“Es el más caballero que he tenido en mi vida”, sostiene la presentadora. Sin embargo, en ese momento Montserrat no había tenido ninguna relación lésbica, por lo que comenzó a dudar de su enamoramiento, cuestionando que desde la distancia reflexionó sobre el hecho de que “no importa de quién te enamores, todos somos humanos”.

Tras su relación con Yolanda, Montserrat se unió a Bárbara Coppel. Sin embargo, ella continuó su relación con la actriz de telenovelas como intenciones secretas misma que duró diez años, aunque al principio ella todavía tenía “sus dudas” el amor que sentía entonces por Yolanda la animó a seguir en la relación.

Luego de una década de noviazgo, las famosas terminaron su relación; continuaron con sus proyectos televisivos, y justo en el momento de la ruptura decidieron seguir juntas en la pantalla sin que esto afectara el proyecto. Montserrat destacó el lado dulce y positivo de Yolanda, quien a lo largo de los años se ha convertido en su mejor amiga.