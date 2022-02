Pete Davidson llama “novia” a Kim Kardashian

El romance entre Peter Davidson y la estrella de los reality show, Kim Kardashian, sigue en el ojo del huracán. Pese a las críticas, la también empresaria, de 41 años, y el famoso de 28 años, viven a plenitud su relación la cual avanza al punto de que por primera vez ante la prensa Davidson la llamó “su novia”.

Todo sucedió durante una conversación entre el presentador y cómico, y Kay Adams, como parte de su preparación para un próximo comercial del popular Super Bowl. Davidson, sin tapujos, habló de su vida y de su situación sentimental. Adams se fijó rápidamente en una vela Kardashian que estaba detrás de Peter, un detalle que no dejó pasar por alto.

Pete Davidson y Kim Kardashian aún no han oficializado su relación Foto: instagram @mileycyrus

El beso de Pete que atrapó a Kim (Cortesía)

“Realmente no tengo Instagram, ni Twitter, ni nada de eso. Entonces la mayor parte de mi vida diaria es subirme a los autos y aparecer en el set. O si estoy fuera me quedo con mis amigos o me relajo con mi novia adentro, así que no hago mucho”, citó el diario Mirror.

El famoso también aludió al impacto que han tenido los rumores de su relación con la estrella de The Keeping with the Kardashians y exesposa del rapero Kanye West. “De vez en cuando alguien te grita algo o puede ser difícil conseguir Dunkin’ Donuts, pero aparte de eso está bantante bien, no es horrible, podría ser mucho peor”.

Peter Davidson y Kim Kardashian fueron fotografiados juntos en el parque de atracciones de California, tomados de las manos y disfrutando a gritos mientras disfrutaban de la montaña rusa. Las especulaciones comenzaron en las redes sociales y fueron confirmadas cuando ambos aparecieron cenando en la ciudad de Nueva York, luego en otras salidas románticas al cine y posando junto al clan Kardashian.

Además, ambos disfrutaron de una escapada romántica a Bahamas. Kim compartió varias imágenes de su aventura, y aunque no se fotografió junto a su nueva pareja, posó para él desde este destino paradisiaco, uno de sus favoritos.

Enfrentados por TikTok

La socialité Kim Kardashian protagonizó uno de los divorcios más escandalosos de la farándula junto al rapero Kanye West quien admitió en público sus deseos de recuperar a la empresaria y madre de sus cuatro hijos. Ambos expusieron sus diferencias en las redes sociales donde la famosa acusó a su expareja de ofenderla constantemente en cada declaración pública.

West apuntó recientemente contra la socialité por permitir que su hija North, de apenas 8 años, publique contenidos en la plataforma TikTok, y pidió consejos a los seguidores “dado que es mi primer divorcio y no sé qué debo hacer con respecto a que mi hija esté en TikTok en contra de mi voluntad”. Kim reaccionó en las redes sociales y lo acusó de manipulador. “Los constantes ataques de Kanye contra mí en entrevistas y redes sociales son más hirientes que cualquier video de TikTok que North pueda crear”.