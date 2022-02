Platanito también fue víctima de Alfredo Adame, el comediante reveló que lo amenazó de muerte

Sergio Verduzco, mejor conocido como ‘Platanito’, afirmó durante una entrevista que el actor Alfredo Adame lo amenazó de muerte después de que hiciera un chiste referente a su virilidad. Todo esto ocurrió cuando estaba de moda la pelea que sostendrían Adame y el cazafantasmas Carlos Trejo.

‘’En una entrevista me preguntaron ‘a quién le vas a Carlos Trejo o a Alfredo Adame’ y yo como comediante dije ‘le voy a los dos: porque yo soy biker, ando en la moto y también la tengo chiquita’’', dijo. Pese a que intentó disculparse Platanito aseguró que tras este chiste Adame se molestó con él a tal grado que lo amenazó de muerte en su momento.

‘’Me amenazó de muerte, que él trae pistola y lo dijo públicamente, están ahí las grabaciones donde el señor dice: ‘y yo cuando lo vea, lo voy a matar’. El día que pase algo, pues ahí está el responsable’', concluyó.

“Invocaste a ese ser del mal

Fue durante su participación en el programa ‘SnSerio’ en el que el exconductor y actor Alfredo Adame catalogó a Andrea Legarreta como una persona hipócrita tras ser cuestionado sobre el tema luego de una lectura de tuits para preguntas directas al artista. “Bueno no voy a decir los nombres porque luego van a derechos humanos y a la protección de la mujer… es con ‘A’ y con ‘L’”, comentó Alfredo Adame.

De inmediato uno de los presentadores dijo Andrea Legarreta y pese a que él no lo quería confirmar no tardó mucho en hacerlo. “Tú dijiste el nombre y sabes qué ya me voy… ya invocaste a ese ser del mal…”, respondió Adame.

Pero no fue lo único, pues cuando se le cuestionó sobre que ella quiso disculparse con él este contestó que la acepta, pero que no tiene nada que perdonarle. “Yo no le tengo nada que perdonar, que se perdone a ella misma. Sólo hay uno que perdona y es el de allá arriba, lo que anduvo haciendo no me pareció. A mi dime que no lo vuelvo hacer”, concluyó.

Es de recordar que las diferencias entre Adame y Legarreta son de años atrás cuando Andrea pidió ante las cámaras de Hoy un alto a los ataques de violencia de género que sufría presuntamente de parte de Alfredo.

Alfredo Adame ha revuelto las redes sociales desde que protagonizó una pelea en plena vía pública, así lo muestran varios videos que circularon, en los que se observa al conductor bajar de su automóvil para encarar a una mujer y a un hombre.

En uno de los videos, Adame, aparece con la camisa desabotonada y exigiendo a una mujer que le devuelva su celular; después de varios intentos, Adame cae al piso sin poder recuperar su teléfono.

“Eran unos nacos pandilleros, gente mala, el tipo y la tipa”, declaró Alfredo Adame sobre la pelea que tuvo el día de ayer y en la cual aparentemente le robaron una cadena que supuestamente cuesta 15 mil pesos.