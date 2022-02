Quentin Tarantino están esperando segundo hijo con su esposa Daniella Pick

Las felicitaciones están en orden para el cineasta Quentin Tarantino y su esposa israelí Daniella Pick después de que ENews! anunciara que la pareja está esperando su segundo hijo juntos. El director ganador del Oscar y Daniella ya son padres de un hijo de dos años, Leo, a quien dieron la bienvenida en febrero de 2020.

Tarantino conoció a su esposa Daniella en 2009, en Israel mientras promocionaba Inglorious Bastards. Se comprometieron en 2017 y se casaron en una ceremonia íntima a finales de 2018. En una rara conversación sincera con Jimmy Kimmel en su programa nocturno del año pasado, Tarantino habló sobre ser padre de Leo y que su nombre, de hecho, no estaba inspirado en la estrella Leonardo DiCaprio, a quien ha dirigido en dos éxitos de taquilla.

“Casi no lo nombramos así porque la gente supondría que lo nombré en honor a Leonardo DiCaprio. No hay nada de malo en eso, pero lleva el nombre del abuelo de mi esposa, pero también porque, en nuestros corazones, él era nuestro pequeño león”, reveló.

¿Quién es Daniella Pick, la esposa de Quentin Tarantino?

Daniella es una cantante israelí hija de Svika Pick, un cantautor que fue una de las principales influyentes del pop en los años 70. Daniella siguió los pasos de su padre con su propia carrera como cantante, primero comenzando como la segunda mitad de un dúo de hermanas de corta duración con su hermana, Sharona Pick.

El dúo se dio a conocer por su sencillo pop, “Hello Hello” e interpretaron la canción en la competencia de canto de Eurovisión en 2005. Más tarde, Daniella lanzó una carrera en solitario, lanzando canciones como “Love Me” y " More or Less “.