Regina Blandón continúa defendiendo el lenguaje inclusivo por esta importante razón

Regina Blandón ha compartido abiertamente sus pensamientos e ideologías acerca varios polémicos temas de coyuntura social. La actriz de teatro intenta ayudar a varias casusas sociales por medio de sus redes sociales.

La famosa ‘Bibi’ de ‘la familia Peluche’ promueve la colaboración y aceptación a movimientos feministas; la proelección y la diversidad sexual. Así como también presta su ayuda a organizaciones y fundaciones dedicadas a mejorar la calidad de vida de las personas de bajos recursos o con terribles enfermedades, entre otras.

Regina Blandón

“No podemos estar en medias tintas”

En el programa de espectáculos De primera mano, se transmitió un enccuentro que la actriz tuvo con los medios de comunicación, en el cual habló acerca de la empatía con las personas que se inclinan por otros gustos o el uso del polémico lenguaje inclusivo.

“Hemos llegado a un punto donde no podemos estar en medias tintas, no podemos estar de un lado a otro; seguir trabajando hacia ese lugar. Porque puedes interpretar un personaje que vaya en contra, pero estar seguros de que se está haciendo una crítica a eso. Ahí vamos, estamos aprendiendo, me parece importante estar en un camino que nos mantenga a todes iguales”, comentó.

La artista de 31 años, aprovechó para agradecer a todos sus seguidores de las redes sociales pues ellos contribuyen a que sus mensajes lleguen a más personas: “Por suerte tengo la plataforma para llegar a más gente”.

“Ni tengo la verdad absoluta ni mucho menos”

“Entonces la gente que tiene tiempo en sus manos y lo emplea para criticar a alguien más, es bastante triste. Mejor hay que informarnos, que es básico, tenemos en la punta de los dedos la información”, dijo.

Para finalizar, Blandón aseguró que ella no trata de imponer su idelogía, por el contrario, lo que busca es compartir su opinión de las cosas que realmente son importantes para ella y muchos, pues nadie tiene la verdad absoluta.

“Puede ser un debate yo ni tengo la verdad absoluta ni mucho menos, pero procuro hablar de cosas que me importan y que siento que... si que tengo la suerte de llegar a más gente allá afuera”, concluyó Regina.

“No binaria”

María Regina Blandón Marrón desde hace tiempo ha mostrado su postura con respecto a la causa de apoyar el respeto de los pronombres de cada persona. “En esta cuenta apoyamos a la bandita nb (no binaria) y respetamos sus pronombres”, escribió la actriz en su cuenta de Twitter, en la que tiene casi 682,000 seguidores en la red social del pajarito, en septiembre del año pasado.

La nacida en Ciudad de México, alzó la voz para alegar a favor de las personas no binarias. Mientras explicó el por qué del uso del lenguaje inclusivo. Pues el tema está en boca de todos luego de que un video se hiciera viral, en el que una persona pide se le nombre como “compañere” en una clase virtual vía Zoom.

“Hay que trabajar su empatía, oiga”

Al respecto del controversial tema, las opiniones son dividas pues algunos aseguran que usar pronombres como “elle” es una falta a las reglas impuestas por la Real Academia de la Lengua Española. Aunque otros se declaran a favor del respeto de todos los tipos de género y las formas de expresión de cada persona.

Por ello, Regina reposteó uno de los artículos de opinión que surgieron en la página Animal MX, con respecto al tema: “Miren informémonos antes de estar diciendo ‘Na, ¿qué son esas mamadas? Están destruyendo el lenguaje, yo no lo voy a usar, mimimi’ Este artículo lo explica fácil y rápido. Si después de leer por qué es importante usted no quiere, hay que trabajar su empatía, oiga”.

El texto recalca la importancia de aplicar el lenguaje pues, “aunque te cueste: el lenguaje incluyente visibiliza a las personas”. Otras de las causas que apoya la actriz el del matrimonio homosexual. Como mostró recientemente, cuando se discutía sobre la Ley en Yucatán. También le dio voz a Vivo para encontrarte, una serie de la Comisión de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos sobre las personas desaparecidas.