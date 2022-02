Violeta Isfel reveló que la crisis de la pandemia ayudó a detonar su depresión

Violeta Isfel sorprendió a todos al confesar que acaba de ser diagnosticada con depresión. Así lo informó a través de sus redes sociales, y entre lágrimas detalló cómo se le empezaron a manifestar los síntomas de la enfermedad.

La actriz realizó un video en vivo, en el que contó parte de lo que ha venido sintiendo, y es que poco a poco se le fueron presentando algunos indicios como sentir siempre cansancio; ataque de llanto sin ningún motivo y hasta no tener ánimos ni para ducharse, entre otras.

Violeta Isfel

“La realidad es que empecé a sentirme muy rara hace como un mes, como sin ganas de comer, con ganas de dormir todo el tiempo, con ganas de llorar sin saber por qué, con una irritabilidad en la piel terrible. Me empecé a preocupar muchísimo, entonces le hablé a mi terapeuta para preguntarle qué carambas me estaba pasando, me revisaron y me diagnosticaron con depresión”, dijo hace unas semanas.

“Hasta la gente más positiva puede tener un vacío adentro cuyo nombre es depresión”

Ahora, durante una reciente entrevista con Las Estrellas, Isfel continuó hablando acerca de su padecimiento y qué ha hecho para tratar de superarlo: “En cuanto escuché esa palabra me espanté muchísimo”.

“Yo pensé que como siempre era super positiva y alegre, era imposible que me pasara, pero no tiene que ver con eso. Ahí entendí que hasta la gente más positiva y feliz puede tener un vacío adentro cuyo nombre es depresión”, explicó.

Asimismo, reconoció que su problema se manifestó con el inicio de la pandemia, ocasionada por la Covid-19. Pues la crisis sanitaria le trajo varios problemas que la afectaron sin que ella puediera afrontarlo de la mejor manera: “Me puse extremadamente proactiva, y todos sabemos que nada de eso en exceso es saludable. Nunca me di chance de sentarme y decirme a mí misma: ‘me siento mal’, ‘estoy alterada’ o ‘estoy triste. No me di chance de ver que un camión me arrolló”, dijo la actriz.

“Solo estaba pensando en cómo sacar adelante a mi familia” — Violeta Isfel

“Meterme a bañar todos los días y arreglarme aunque no tenga que ir a ningún lado”

Violeta contó que debido a las bajas ventas por la situación económica que se vivía debido a la pandemia uno de sus negocios de hamburguesas quebró. Y a eso se le sumó su ansiedad por no lograr quedar embarazada a pesar de estar tomando un tratamiento para ello.

Aunque a veces trataba de motivarse y se reprochaba diciendo: “¿Por qué lloras, güey? si eres muy bendecida”. Además, ahora cumple varias rutinas que la ayudan a sentirse mejor y dejar de enfocarse en cosas que la deprimen.

“Parte de mi tarea es obligarme a despertarme temprano, levantarme de la cama aún si no tengo ganas de hacerlo, meterme a bañar todos los días y arreglarme aunque no tenga que ir a ningún lado. Ponerme bonita sólo para mí me ayuda un montón”, dijo.