Acusan a Belinda de no pagar por una peluca desde hace dos años

En diversas ocasiones, los artistas precisan cambios de looks para conciertos, videos musicales o presentaciones públicas, bien sea para una interpretación en específico o simplemente para lucir diferentes. Y si bien Belinda ha sido una de las cantantes que ha optado por esa medida, tal parece que dejó algunos detalles pendientes ya que una fabricante de pelucas la acusa de no pagar uno de sus productos desde hace dos años.

A través de varios videos musicales y presentaciones, Belinda ha cambiado muchas veces de look, por lo que el uso de diferentes prendas, y en este caso pelucas, es algo de importancia para conservar su imagen fresca. Sin embargo, todo indica que no todo en el entorno económico de la cantante está bajo su control.

Las acusaciones contra Belinda por la deuda de una peluca

A través de un hilo en Twitter, una de las internautas de la red social aseguró que desde 2020, la intérprete de “Ángel” habría contraído una deuda con ella por el concepto de una peluca, la cual fue retirada por su equipo y que hasta el momento de escribir el tuit no había recibido pago alguno por el producto.

“Era la semana del 26 de diciembre del 2020 y yo tenía el material para hacer lo que me habían pedido, algo como lo que ellos querían en wigs by MammaJee son 1,200 usd full lace , 40+ inches , hd lace , me dijeron que si lo podía dejar en 1,000 usd y les dije que sí”, escribió el usuario identificado como MammaJee.

Les tuve lista la cabellera en 3 días ya que me habían dicho que su campaña estaba a próximos días y que la necesitaban de urgencia , desde cdmx mandaron una Camioneta por la cabellera , se las entregue , cuando llego , me dijeron que les gusto pero que la querían más verde — MammaJee (@CarlsJee) February 8, 2022

La chica reseñó que el equipo que fue a retirar la peluca le comentó que en la brevedad le estaría haciendo el depósito por el producto. Sin embargo, en un tuit escribió que a pesar de que se llegó a usar el material en una campaña, hasta el momento de publicar los tuits no había recibido su pago.

“Instalaron la cabellera y la usaron para la campaña, obvio estaba muy feliz y emocionada de que beli estaba en una de mis wigs, pasaron 2 semanas y me dijeron que pronto me llegaría mi depósito, subieron la campaña desde el 2020 y 2021 siendo ahorita 2022″, denunció la tuitera.

La reacción en las redes sociales

A propósito del hilo reseñado en Twitter sobre la deuda de Belinda con la peluca, varios usuarios de la red social no se contuvieron y dejaron sus apreciaciones sobre el caso, con varios de ellos expresando su descontento con las acciones de la cantante y su equipo, e incluso etiquetaron a la cantante en algunos de los tuits”.

“Odio a la gente que regatea precios a emprendedores/ negocios chicos o grandes, y peor si sos famoso y tenes plata más”, “@belindapop pagale a la chica de las pelucas, tenes plata para eso y más” y “No puedo creer que casos como el de Belinda y la deuda de la peluca sucedan actualmente, en especial con gente famosa” fueron algunos de los tuits que se pueden leer en la red social.

odio a la gente q regatea precios a emprendedores/ negocios chicos o grandes. y peor si sos famoso y tenes plata más 🐁🐁🐁🐁 imposible — Penny (@penny1929) February 8, 2022

Un desenlace positivo

El mismo día que publicó la denuncia en Twitter, el usuario que denunció la deuda de Belinda escribió un nuevo hilo en la red social, pero esta vez para relatar la historia de cómo logró que el equipo de la cantante pagara la deuda que tenía con ella desde 2020, agradeciendo a sus seguidores por el apoyo y la difusión de los mensajes.

Abro hilo de cómo el día de hoy se pago un trabajo que hice en el 2020, muchas gracias por la difusión a cada una de ustedes , hubiera sido imposible hacer que me contestaran , hoy el equipo de @belindapop se comunicó conmigo de la manera más atenta — MammaJee (@CarlsJee) February 9, 2022

“Abro hilo de cómo el día de hoy se pagó un trabajo que hice en el 2020, muchas gracias por la difusión a cada una de ustedes, hubiera sido imposible hacer que me contestaran, hoy el equipo de @belindapop se comunicó conmigo de la manera más atenta”, escribió la chica.

Seguidamente explicó que la deuda había tardado en saldarse debido a que la persona que le encargó la peluca no formaba parte del equipo de Belinda, causando confusión al momento de poder cancelar el monto por el producto.

Varios usuarios de Twitter manifestaron su alegría al ver que la situación se resolvió de manera pacífica. Aunque varios de ellos aún esperan que la cantante se pronuncie con una disculpa para la fabricante de pelucas.

Que bueno que ya te pagaron, ahora esperamos la disculpa pública hacia @belindapop , gracias — Edgar Isaac ™ (@edisaacpop) February 9, 2022

