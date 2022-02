Así lucía Rosalía en el reality “Tú sí que vales”

Antes de convertirse en una de las artistas más importantes del género urbano mezclado con sus toques de flamenco, Rosalía dio pasos no tan exitosos en la televisión nacional de España. Su participación en la competencia de canto “Tu sí vales” fue una dura prueba que la artista no logró superar.

Fue en 2008 cuando la entonces adolescente se presentó frente al exigente jurado donde estuvieron Noemí Galera y Àngel Llàcer. Su primera oportunidad fue con un tema de Hanna que no convenció del todo a los expertos. “Yo sí creo que esta canción no era la que tenías que haber cantado”, opinó Noemí Galera, actual directora de la academia de Operación Triunfo.

Desde el jurado, César Cadaval le pidió sacar “algo de carácter y voz”. Rosalía sin dudar cantoó a capella “No one” de Alicia Keys. De inmediato se sumaron los aplausos y los entrenadores del programa eligiaron a la joven española. Y aunque se mostraron complacidos por la interpretación improvisada, Llácer dio un consejo a la participante.

“Creo que tienes mucho potencial pero aún no sabes sacarlo, lamentandolo mucho voy a decir que no”, opinó. Pero Rosalía mostró su contudencia y personalidad desde siempre y sin dudar agradeció la oportunidad. “No pasa nada. He venido aquí y a aprender de profesionales como vosotros. Yo acepto tu opinión”, expresó con su guitarra en manos.

Pero el jurado le dio una nueva oportunidad, Rosalía salió al escenario con el tema Leave, de la cantante JoJo. Los expertos emitieron duras críticas y destacaron su desafinación durante toda la canción pero ella no se quedó callada. “No se puede hacer todo, he intentado interpretar, cantar y baila. Me pidió fuerza pues aquí tiene fuerza, he intentado hacer lo posible”.

Aquella joven no desistió de sus sueños de triunfo y años más tarde se convertiría en una de las artistas más influyentes en el mundo. También ha sido ganadora de siete premios Grammy: dos por Malamente y cinco por El mal querer, además de otros reconomientos como el MTV Video Music Awards. También se posicionó como la más escuchada en la plataforma Spotify en su país natal.

Rosalía, quien actualmente mantiene una relación con el rapero Rauw Alejandro, promociona su nuevo álbum “Motomami”.Tanto por su portada donde posa totalmente desnuda como por las letras de sus sencillos ha desatado la polémica en las redes sociales. Tras revelar la canción “Hentai”, la española recibió una lluvia de comentarios negativos que ella decidió responder.

“Las personas que os está molestando la letra de Hentai estáis bien?”, escribió en su Twitter. Los “haters” no dudaron en atacarla por el contenido del nuevo tema, especialmente la frase: “Te quiero ride como a mi bike/Hazme un tape, modo Spike/Yo la batí hasta que se montó, oh/Segundo es chingarte, lo primero es Dios”.