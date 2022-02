Lalo Mora se defiende de las acusaciones por tocar indebidamente a sus fans

Lalo Mora ha estado en el ojo del huracán por comportamientos indebidos con sus fanáticas. Y es que el cantante de regional mexicano ha tocado a varias mujeres cuando estas se acercan a pedirle una foto o un autográfo.

Mora está siendo señalado desde hace varios meses por haberle tocado los senos a varias de sus fans. Varios videos han circulado en las redes sociales en los que se muestra al cantante, incluso, besando en la boca a estas mujeres.

Lalo Mora

“Son trucos de la cámara”

En uno de estos videos el artista fue captado en el momento justo cuando está agarrando un seno de una chica, cuando esta se había acercado a él para hacerse una foto. Sobre este caso en particular, Lalo salió a defenderse argumentando que ‘’se iba a caer”: Me iba a caer, la muchacha se asustó, me aventó, no, no me agarré. Sencillamente se asustó y me aventó ella’', indicó en esa oportunidad.

Ahora, el artista de 75 años volvió a defenderse de dichas acusaciones, durante un encuentro con varios medios de comunicación. En el canal de YouTube Así soy, se pueden ver las declaraciones del cantante originario de Nuevo León, quien dijo que él no tocó a la chica en su busto, que solo fue la perspectiva y el ángulo de donde estaba la cámara.

Lalo Mora

“Yo no hice tal cosa, son trucos de la cámara, hubo ahí dos cámaras, ¿cómo voy agarrar a una dama? y lo digo para todos, ni que no tuviera yo de dónde agarrar o a quién agarrar, mucho menos (lo haré) delante de mi público”, expresó.

“Lloré”

Asimismo, Lalo confesó que todo este escándalo lo tiene muy mal al punto de hacerlo llorar: “Lloré yo. Y la muchacha no se quejó, querían destrozarme, que debía estar en la cárcel, pero, bendito mi padre Dios que me acaba de salvar, y que no tengo con qué pagarle, esto es un milagro. Yo estuve 15 días muerto”, relató.

Lalo Mora

“Esos días no los cuento en mi vida. Volví a nacer y estoy muy contento. Espero que me disculpen si es que cometí un error. Primeramente, a Dios quiero pedir perdón si cometí ese error, pero no lo cometí. Y a la muchacha le pedí perdón, que si ella sabe que yo la agarré con la intención que me perdone, pero la niña jamás apareció”, dijo el intérprete.

Mora aclaró que no estaba en sus planes hablar sobre el tema, pues dichas declaraciones se dieron en el evento póstumo del representante artístico Servando Cano, pero que aprovechó para negar lo que se dice de él.

“No venía a eso, a aclarar el escándalo, ni quería hacerlo, pero ya que estamos de una vez que salten cáscaras, yo no hago eso ni lo voy a hacer jamás. He tenido muchas novias. No voy a cometer el error de no soy tonto para desgraciar mi carrera en segundos”, concluyó.