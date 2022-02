Se rumora que Julián Figueroa está en un centro de rehabilitación y esto dice Maribel Guardia

El hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian, Julián Figueroa, está envuelto en una serie de rumores que indican que estaría atravesando fuertes problemas por su adicción al alchol. Los cuales lo habrían llevado a ser recluido en una clínica de rehabilitación.

Ante estas especulaciones, fue su madre, la guapa actriz y cantante la que salió en defensa de su hijo, y aclaró qué es lo que verdaderamente está sucediendo con Julián. Las cámaras del programa Sale el sol captaron el encuentro de Guardia con varios medios de comunicación del país.

Maribel Guardia

“No es cierto, Julián está estudiando psicología”

Maribel comenzó aclarando que shu hijo sí está alejado del mundo del espectáculo, pero que todo se debe a que está enfocado a sus estudios, y que es mentira que sea porque está siendo tratado por problemas con el alcohol.

“No es cierto, Julián está estudiando psicología. Está tomando cursos, porque está estudiando filosofía por otro lado… toma clases, pero gracias a Dios ha estado muy bien”, explicó la actriz de 62 años.

Además, desmintió las versiones que indican que Julián está en problemas con su esposa: “Están maravillosamente bien y yo con ella me llevo increíblemente bien, la quiero mucho. Compartimos muchas cosas y tenemos una relación inmejorable”, expresó.

“No es verdad, gracias a Dios he estado muy bien desde hace tiempo”

Asimismo, respondió a las inquietudes sobre la venta o no de la casa que le dejó Joan Sebastian, en Cuernavaca, a su hijo y su hermana. Esto debido a que el año pasado los usuarios reportaron en las redes sociales que habían visto que la propiedad se encontraba en renta.

“Más adelante sería bueno que lo vendiera, porque es un rancho muy grande, porque Julián jamás va a vivir ahí y es mucho gasto. Pero es de ellos, de Julián y de Imelda y ellos los que tomarán esa decisión”, concluyó.

Hace unos días, fue el propio Figueroa quien le dijo en entrevista a TVyNovelas que es falso que esté atravesando un problema de adicciones: “No es verdad, gracias a Dios he estado muy bien desde hace tiempo. Lo que pasa es que estoy tomando unos cursos, prefiero no decir dónde porque es parte de mi privacidad, pero estoy yendo todos los días y a veces voy, me quedo dos días y regreso a mi casa”, dijo y agregó qué, “no tienen nada que ver con ninguna adicción ni con ningún centro de rehabilitación”, sentenció.