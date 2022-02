Alicia Machado lloró al hablar del padre de su hija

Con tono sincero y entre lágrimas, la exmiss venezolana y exconcursante del reality La casa de los famosos, Alicia Machado, se expresó sobre la polémica que ha generado el libro de Anabel Hernández, “Emma y las otras señoras del narco”. La publicación cita a famosas del espectáculo por sus relaciones con narcotraficantes y jefes del crimen organizado.

“Para que lo sepan, y lo escuche el papá de mi hija... ella estuvo estas dos semanas deprimida a causa de un libro que cuenta una cantidad de difamaciones de todo el mundo, ella ha estado un poco triste pero con una madurez y la fortaleza de decirme ´amo a mi papá por sobre todas las cosas del mundo´. Ella estuvo con sus hermanas en California, ella tiene una familia paterna que la ama y la adora, la mandé unos días... me abrazó y me dijo ´mamá sé lo que has hecho durante mis 13 años para protegerme de una historia que no es tuya ni mía´”.

Machado, quien ha sido vinculada con el narcotraficante José Gerardo Álvarez-Vázquez, mejor conocido como “El Indio”, aseguró que su hija Dinorah le expresó con madurez asombrosa su opinión sobre las escandalosas acusaciones del libro. “No me importa. Yo amo a mi papá, lo adoro”, le dijo la niña. La Miss Universo 2009 también confirmó la relación de su expareja con su primogénita. “Él adora a su hija, la ama, ha sufrido muchísimo el no poder estar con ella. Para mí no ha sido fácil protegerla... he tenido que protegerla como una leona y lo voy a seguir haciendo”, expresó en el programa Despierta América.

Más adelante elogió a su hija. “Ella es un alma vieja, llegó a mi vida para anclarme a la vida, a muchas cosas.. mi hija es una niña profundamente sabia, yo estoy muy agradecida a Dios por mandarme a Dinorah. Ella ha crecido en esto, hoy en día es quien me dice ´mamá por favor yo sé cómo son las cosas”, contó la venezolana con voz entrecortada.

La actriz venezolana es aludida en el libro de Alicia Hernández, por su supuesta relación con “El Indio”, uno de los integrantes más importantes del cartel de los hermanos Beltrán Leyva. Este fue detenido en 2010 en un enfrentamiento del grupo armado con el Ejército mexicano. Posteriormente capturado y acusado por los vinculos con el crimen organizado.

Entonces Alicia Machado negó cualquier relación con Álvarez-Vázquez, aunque cercanos aseguraron que al bautizo de su hija Dinorah asistieron capos del narcotráfico como Arturo Beltrán Leyva, “La Barbie” y Héctor Beltrán Leyva.

Tras es libro escandaloso de Anabel Hernández, donde también se aludieron a famosas como Ninel Conde y Galilea Montijo, Machado no solo se pronunció sobre los problemas familiares que ha enfrentado. También prometió seguir defendiendo a Dinorah de este tipo de acusaciones. “Les va a costar mucho trabajo dañar a mi hija”.