Ana Victoria conmueve con un nuevo mensaje dedicado a la memoria de su padre Diego Verdaguer

El famoso compositor Diego Verdaguer, falleció ya hace casi dos semanas a los 70 años, tras presentar complicaciones por una infección de COVID-19. Su familia ha conmovido al público en general con las muestras de cariño al artista.

La cantante Amanda Miguel, su esposa, lo recordó el pasado 8 de febrero, en sus redes sociales. “Fuiste todo para mí. El click del primer día. Las ganas que traíamos los dos de vernos, de estar cerca uno del otro cada vez que el sol se despedía y comenzaba la noche”, comenzó en su texto.

Ana Victoria

“Me destroza pensar que estos momentos ya no se repetirán”

“Tu interés en mí de cuidarme y guiarme dándome lo mejor, esas cenas y cafés planeando nuestro futuro por las callecitas hablando y soñando juntos, sin pensarlo iban poco a poco labrando nuestra unión. Te amo Diego, me lo diste todo”, agregó bajo una postal de Verdaguer.

Ahora fue la hija menor del argentino, Ana Victoria, quien compartió un emotivo mensaje que escribió para su padre: “Jamás me imagine vivir sin tu ternura cerca. Cuando te tenía tan a la mano cómo te disfruté. Pero me destroza pensar que estos momentos ya no se repetirán en este plano que compartíamos terrenalmente tan armoniosamente siempre”, escribió bajo un corto video en el que aparece abrazada a Diego.

“Nuestra relación profunda y sin igual”

“Creo que eso siempre fue lo más poderoso de nuestra relación profunda y sin igual papá/hija: la armonía y paz que nos provocábamos el uno al otro. Y bueno, qué decir de esos abrazos”, agregó la también cantante.

“Al menos tengo mi conciencia tranquila, porque nunca desperdicié ni un momento contigo. Siempre te valoré y supe lo especial que eras y en la continuación de tu energía seguirás siendo todo lo bello de ti vive en mí poderosamente. DEP”, concluyó la artista.

Asimismo, la familia Verdaguer informó por medio de un comunicado que este domingo 13 de febrero a las 12:00 horas, se llevará a cabo una misa católica por el eterno descanso del cantante. “La familia Verdaguer te invita a la misa por el eterno descanso del Maestro Diego Verdaguer, maravilloso ser humano y artista”, se lee en la invitación.