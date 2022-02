De qué trata Coda, la película nominada al Oscar en la que actúa Eugenio Derbez

¡Orgullo mexicano! Eugenio Derbez volvió a dejar muy en alto el nombre de su país, ahora recibiendo una nominación al Oscar en la categoría de mejor actor de reparto, por su interpretación en la película CODA, que también se alzó con una nominación a mejor película.

“Estoy bien contento de que no solamente se me están abriendo puertas en la comedia, sino también en el drama”, expresó en exclusiva durante una entrevista con el periodista Javier Piza, para Radio Fórmula.

Eugenio Derbez, más que feliz con su nominación al Oscar

En su Instagram, el director y protagonista de “No se aceptan devoluciones”, compartió un video mostrando el momento en el que se entera de las nominaciones de CODA, dejando ver su emoción ante este gran logro en su carrera artística.

Por supuesto, las felicitaciones de sus colegas y amigos no se hicieron esperar. “Felicidades amigo, no me sorprende, tu talento, constancia y disciplina te han llevado aquí”, le dijo Omar Chaparro en el post. Manu Nieto le comentó: “Esa película y tú se merecen todo lo bueno, muchas felicidades”.

Su esposa, Alessandra Rosaldo, le dedicó además un emotivo mensaje de felicitaciones:

“No sé ni qué escribir de lo orgullosa y emocionada que me siento… ¡¡¡Felicidadeeeeeeeesssss amor mío @ederbez!!! Te mereces éste y todos los regalos que la vida te pueda dar💫✨🌟⭐️ Cada proyecto que lleva tu nombre ya sea como productor, actor, director o escritor, resuena y vibra alto porque lleva tu corazón, el corazón que nos ha tocado a los millones que te admiramos y que vamos siguiendo su ritmo♥️♥️♥️ Que vengan miles de nominaciones y premios más, pero sobretodo, que tu corazón siga latiendo fuerte, vibrando alto, poniendo el ejemplo, cambiando vidas y marcando el camino. Te amo @ederbez”.

¿De qué trata CODA?

Esta es la sinopsis de CODA, publicada por Filmaffinity:

“Ruby (Emilia Jones) es el único miembro oyente de una familia de sordos. A sus 17 años, trabaja por la mañana con sus padres y su hermano en Gloucester, Massachusetts, antes de ir a clase, tratando de mantener a flote el negocio pesquero familiar. Ávida de encontrar nuevas aficiones, Ruby decide probar suerte en el coro de su instituto, donde no sólo descubre una latente pasión por el canto, sino también una fuerte atracción física por el chico con el que debe realizar un dueto. Su entusiasta profesor (Eugenio Derbez) ve algo especial en ella y la anima a que piense en la posibilidad de entrar en la escuela de música, algo que la obligaría a tener que tomar una decisión de cara a su futuro: o sus estudios, o su familia”.

Emilia Jones protagoniza esta película, interpretando a la única oyente de su familia, siendo sus papás Marlee Matlin y Troy Kotsur. Está inspirada en la película francesa La Familia Bélier.

Esta cinta fue dirigida por Sian Heder, quien también adaptó el guion. Se estrenó el pasado 28 de enero en el Festival de Sundance, generando gran aceptación tanto en el público como en la crítica.

