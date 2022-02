Eduardo Yáñez apoyó que Livia Brito se defendiera de un reportero

Livia Brito prendió la polémica por, supuestamente, haber agredido y robado el equipo de trabajo del fotógrafo Ernesto Zepeda, en 2020. Y sobre esto opinó el también controversial actor Eduardo Yáñez, quien aseguró que él también lo habría hecho.

Las declaraciones de Yáñez no extrañan a nadie, pues en 2017 golpeó a un periodista durante una alfombra roja. Hecho que sin duda dio de qué hablar a miles, pues el artista explotó sin medir las consecuencias de su reacción.

Livia Brito

“Yo la verdad sí lo agarro a madrazos”

Según Eduardo los fotógrafos deben de pedir permiso a las figuras del espectáculo antes de captarlos, no importa que estén en un lugar público, y mucho menos si están de vacaciones, pues están violando su privacidad.

“Si tú eres un paparazzo y ves que voy de vacaciones con mi pareja, ching*n de tu parte. Si vienes y me dices: ‘¿Te puedo hacer unas tomas?’. Tu dinero te lo fuiste a gastar ahí sabiendo que ibas a tener cierta intimidad, quizás no tanta, pero si hay gente del hotel y vienen y te piden una foto, yo la doy, no hay pedo, ¿qué tiene?”, dijo el actor en entrevista con Laura Estrada.

Además, aseguró que si a él le hubiese pasado lo que a Livia, su reacción sería la misma, por eso la apoya: “Ahora, si el paparazzo viene y dice: ‘Déjame hacerte unas fotos’, yo te aseguro que la chava no hace pedo. Todavía que está haciéndose el escondido y haciéndola de pedo, yo la verdad sí lo agarro a madrazos”, comentó Eduardo.

“Nunca me había dolido tanto algo”

Fue en mayo del año pasado, que Yáñez estuvo en entrevista con ‘El Escorpión Dorado al volante’, y el presentador le hizo una serie de preguntas incomodas para el actor. Como lo que sucedió en Los Ángeles, en el año 2017, cuando agredió al periodista Paco Fuentes.

Yáñez se defendió expresando que algo que no soporta es que se metan con su familia. “Tú puedes ser supercuánime y hay algo que te prende la chispa y te calientas. Y cuando te calientas ya valió madres”. Aclaró además que no tiene nada en contra del periodismo de espectáculos, pero que sí pide que respeten su intimidad. “Nuestra vida personal no está a la venta, bueno, hablo por mí. Realmente hay compañeros que sí les gusta hacer mucho rollo de su vida personal y hasta venderla”.

“En mi caso no estoy de acuerdo que quieran indagar más de lo que se debe de nuestras vidas personales. Porque en realidad si indagaran más de nosotros pues que sean justos. Que sepan que pagamos el teléfono, la luz. Vamos a las tortillas y al supermercado. Tenemos otro tipo de labores también, porque somos simples seres humanos”, señaló Yáñez.

El actor recordó el momento en que le dio un fuerte golpe al periodista porque estaba cuestionándolo sobre su hijo. “Nunca me había dolido tanto algo. En ese momento mi hijo y yo habíamos tenido un gran problema y andábamos pasando por mal momento”, reveló Eduardo.