Kourtney Kardashian comparte su rutina con la cuerda de saltar ¡Estos son los beneficios!

Cuando de entrenamientos físicos hablamos, las Kardashian son las reinas. A lo largo de la distintas temporadas de “Keeping Up with the Kardashians” hemos visto como las hermanas le dan un peso importante al ejercicio durante su vida cotidiana.

Aunque seguramente la mayoría de ellas tengan disponible un gimnasio dentro de su casa, Kourtney compartió una rutina en la que solo se necesita una cuerda de saltar, un mínimo espacio y ganas de sudar.

En una entrevista que le realizaron en “Poosh”, la empresaria de 42 años sorprendió al equipo de trabajo al revelar la rutina exacta –nivel experto-. A pesar que el salto a la cuerda es una actividad que muchos practicaron durante su infancia, Kourtney le agregó otros ejercicios para hacerla más dinámica y entretenida.

Lo bueno de esta práctica es que no se necesita gran equipamiento deportivo para sumarse a la nueva ola que trajo de vuelta un ejercicio que se practicaba en el colegio a manera de diversión.

Aunque existen cuerdas de distintos materiales, como de cable recubierto de nylon, de plástico o pvc e incluso las tejidas que eran las más populares años atrás; cualquiera de ellas servirá para iniciar.

A continuación te revelamos la rutina personal de Kourtney Kardashian

4 series de 5 minutos de saltar la cuerda (para Kourt esto equivale a alrededor de 500 saltos)

Entre cada serie, alternar:

• 25 flexiones (puede hacerlas de rodillas si es necesario)

• 25 fondos

• 100 abdominales

Cada persona puede adaptar esta rutina a su condición física para no extralimitarse.

Los beneficios del salto a la cuerda son infinitos, aunque es un ejercicio de cardio, durante la práctica se trabaja todo el cuerpo, desde trapecios y bíceps, que son los encargados de mantener la velocidad hasta los cuádriceps, glúteos y pantorrillas que soportan el impacto al caer.

Aunque pueda sonar increíble, la parte de los abdominales también se fortalece durante cada fase del salto, ya que son los que nos permiten mantener la posición.

A pesar de todos los beneficios, Koutney le sumó otras prácticas más localizadas para trabajar distintas zonas por separado.

El salto a la cuerda tiene otros beneficios que lo hacen uno de los ejercicios más elegidos, además de tonificar la musculatura, también ayuda a quemar calorías, promueve la sensación de bienestar, mejora la capacidad cardiorrespiratoria, desarrolla la coordinación y el equilibrio, entre otras cosas.

Kourtney no es la única que ha sumado este completo ejercicio a su rutina, celebridades como Katy Perry, Adriana Lima, Doutzen Kroes y la misma Khloé Kardashian, han conseguido excelentes resultados.

