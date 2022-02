El pasado domingo 13 de febrero, se llevó a cabo el Super Bowl LVI donde resultaron ganadores Los Angeles Rams y para el show de medio tiempo, los encargados fueron Eminem, Dr. Dre, Snoop Dogg, Kendrick Lamar y Mary J. Blige, si duda un espectáculo que trajo nostalgia para todos los amantes del hip-hop y que para sopresa de todos, contó con la participación de 50 cent.

Eminem (Pepsi Super Bowl LVI Halftime Show).

Los tenis ‘Jordan’ que Eminem usó en el show de medio tiempo del “Super Bowl 2022″

Por otro lado, los fanáticos quedaron sorprendidos debido a que el rapero de 49 años de edad Marshall Bruce Mathers III mejor conocido como Eminem, realizó un homenaje a Colin Kaepernick y se puso en un rodilla. Asimismo los espectadores de este espectáculo no pudieron evitar observar los tenis que utilizó el intérprete de ‘Lose Yourself’.

El rapero utilizó unos sneakers customizados con su álter ego ‘Slim Shady’

Los cuales son unos tenis o sneakers de la marca Jordan 3 edición “Slim Shady”, que hacen alusión a su álter ego Slim Shady y en la parte de la lengüeta exterior se puede ver la letra E y adentro se puede leer Shady Records que es la disquera del rapero, asimismo cuenta con los colores emblemáticos (rojo y negro) de este modelo.

Eminem y Dr. Dre (Pepsi Super Bowl LVI Halftime Show).

¿Qué canciones cantaron en el show de medio tiempo del Super Bowl?

Por otro lado, para algunos, este será uno de los shows de medio tiempo que quedarán escritos en los libros de historia ya que cantaron varios temas que han marcado varias generaciones entre ellos The Next Episode, In Da Club, California Love, Family Affair, No More Drama, Alright, m.A.A.d. City, Lose Yourself y Still D.R.E.

Eminem, Kendrick Lamar, Dr. Dre, Mary J. Blige, 50 Cent y Snoop Dogg(Pepsi Super Bowl LVI Halftime Show).

