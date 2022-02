“Niña amada mía”: personajes de la recordada telenovela

La historia de amor entre “Isabela” y “Víctor Izaguirre” regresa a la pantalla mexicana. “Niña amada mía” es uno de los clásicos que retransmite TLNovelas desde este 7 de febrero, una oportunidad de revivir el melodrama estrenado en 2003.

Karyme Lozano, Sergio Goyri, Mayrín Villanueva, Otto Sirgo, Ludwika Paleta y Julio Mannino, Mercedes Molto y Juan Pablo Gamboa formaron parte de esta producción basasa en la telenovela venezolana “Las Amazonas”, entonces escrita por César Miguel Rondón. Aborda la historia de “Isabela”, la hija mayor del millonario “Clemente Soriano”, y quien termina conociendo a su verdadero amor en un inesperado accidente.

Mayrín Villanueva dio vida a “Diana Soriano Rivera”; Otto Sirgo a “Octavio Uriarte”; Ludwika Paleta interpretó a “Carolina Soriano Rivera” y Roberto Palazuelos a “Rafael Rincón del Valle”. Aquí recordamos parte de la trama y algunas de las escenas más impactantes.

En el segundo capítulo, “Isabela” avisa su regreso a México. Víctor Izaguirre, el nuevo veterinario del rancho de Clemente Soriano debe pasar toda la noche de los animales, momento en el que se encuentra con la hija mayor del millonario hacendado. “¿Te vas a pasar toda la noche pendiente de la yegua?”, preguntó la joven en la escena romántica.

Ella nforma del viaje a México y “Victor” parece sorprendido. “Pensé que te ibas a quedar”, pero ella responde de inmediato: “Cambié de parecer”. Él intenta hacerla cambiar de opinión y le pidió quedarse. “Sabes cuándo decidí regresar a México? Cuando me enteré que te ibas a quedar aquí... porque quiero evitar el tenerte cerca. No te das cuenta, contigo me pasa algo que no me debe de pasar”, expresa la joven.

Una de las escenas más dramáticas la protagonizaron Ludwika Paleta y Roberto Paluezos. Ella abre su puerta sin saber que su violento amante entraría al hogar con una serie de reclamos que terminarán en amenazas y golpes. “Ni creas que vengo por gusto, recoge tus cosas y vámonos, yo no voy a discutir contigo, en este instante nos regresamos a la casa”.

Pero “Carolina” se niega y le pide retirarse. “No me puedes obligar”. Pero el violento amante recurre a la violencia y le propina una fuerte cachetada. “Isabella” entra en escena y defiende a su hermana, propinando varios golpes al hombre: “Ella no es tu mujer, lárgate”. Él la acusa de ser amante de otro hombre y Carolina responde con una fuerte bofetada.

César Fábregas, personaje interpretado por Juan Pablo Gamboa, recibe la peor noticia por parte de Isabella: el fin de su compromiso. Él le reclama sus encuentros con Víctor pero ella se nega a hablar delante de su padre. “Hablo delante de quien sea, anoche te la pasaste con el veterinario, y esta mañana cuando todos te creíamos dormida, estabas cabalgando, paseándote por quién sabe dónde”.

“Isabella” no tardó en defenderse. “Estaba en el río, no estaba sola. Las mentiras no sirve de nada y tu sabes que a mi no me gusta andar con rodeos. Te voy a dar explicaciones y para empezar tengo que decirte que no voy a casar contigo porque estoy enamorada de otro hombre”. César apuntó contra Víctor y ella lo confirmó. Molesto y dolido, le reclamó: “Desde que te di el anillo te ríes en mi cara aceptando la presencia de ese hombre en tu casa. Qué imbécil soy”.