Por qué las pruebas que revelaron que Octavio Ocaña no se disparó no son seguras

Octavio Ocaña perdió la vida el pasado 29 de octubre, tras una fuerte persecución policial en Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Y hasta la fecha hay mucha confusión al respecto de lo que realmente pasó y por qué murió el actor.

Las autoridades alegan que el intérprete se quitó la vida con un disparo en la cabeza, pero ahora esa versión fue negada por parte de los acompañantes del joven. Así lo informó el abogado de la familia de Octavio, Francisco Hernández.

Octavio Ocaña

El representante legal indicó que los testigos decidieron hablar sobre el horrible día en el que perdió la vida Ocaña mientras ellos iban a bordo del vehículo. Los acompañantes del actor revelaron que no recuerdan con claridad lo que sucedió porque fueron torturados por los policías.

“El resultado fue negativo para Octavio y para sus acompañantes. Octavio no se disparó”

Ahora, la familia del actor expuso los resultados de las investigaciones y exámenes que sus peritos habrían obtenido, a través de sus redes sociales. En la imagen se muestra la explicación del abogado Hernández sobre cómo funciona la prueba de rodizonato sodio.

Dicho examen fue realizado al actor y a las personas que lo acompañaban y los resultados fueron negativos, de esta manera se probaría que Octavio no se disparó. “La prueba de rodizonato de Sodio es de las más comúnmente utilizadas por las fiscalías de México por su grado de confiabilidad, cuando se cumplen con todas las especificaciones, la principal, es que se realice en al menos 12 horas posteriores de sospecharse que un individuo disparó un arma de fuego, el resultado fue NEGATIVO para Octavio y para sus acompañantes. Octavio NO SE DISPARÓ”.

Sin embargo, la prueba solo totalmente segura si se realiza dentro de las primeras 12 horas después de haber ejecutado el arma, con una confiabilidad del 100%, según se lee en la publicación que compartió la hermana de Ocaña, Bertha.

“Esa hipótesis es completamente inverosímil e insostenible”

Por ello, la Fiscalía la toma como una “prueba orientativa”, debido a que, no les da resultados definitivos. Y es que las autoridades argumentan que la prueba se les realizó a Ocaña y sus amigos, más de 12 horas después de que se realizó el disparo, indicó el abogado de la familia.

Durante una entrevista en el programa De Primera Mano, Hernández mencionó que la Fiscalía está cerrada en confirmar que Octavio se disparó y no estaría llevando una investigación justa para hallar al culpable.

“Esa hipótesis es completamente inverosímil e insostenible, como ya lo hemos dicho, y ya no digamos con los nuevos hallazgos, sino con los que están ya incluidos con la carpeta de investigación desde el inicio. Es importante hacer énfasis en que la Fiscalía no concatena indicios, no confronta hallazgos aunque sean evidentes al sentido común, ya ni siquiera hablemos de los elementos científicos”, dijo el representante legal.