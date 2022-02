Christian Nodal reaparece tras su ruptura con Belinda para firmar con Sony Music

El cantante y compositor mexicano Christian Nodal, tras meses de negociaciones, llega con mucho orgullo a la casa de los artistas de Sony Music, para continuar con una carrera llena de éxitos que no se detiene.

“Estoy muy agradecido por la oportunidad de cerrar un ciclo en mi carrera y comenzar uno nuevo con mucha pasión, alegría y emoción. Agradezco la confianza a todo el equipo de Sony Music. Gracias por el interés y por todo lo que me han estado apoyando. Es una gran alianza. Viene lo mejor”, expresó Christian.

Alex Gallardo, Presidente de Sony Music U.S. Latin, mencionó: “A pesar de su juventud, Christian ha logrado cosas que pocos artistas consiguen a lo largo de sus carreras. Su talento como cantante y compositor lo convierten en un artista único, llamado a hacer cosas grandes, a trascender géneros y fronteras. Le damos la bienvenida a Sony Music con la ilusión de llevar su música a todo el mundo, y a él, a lo más alto”.

Por su parte, Roberto López, Presidente de Sony Music México, comentó: “La firma de Christian Nodal es motivo de máxima alegría y gran orgullo para todos quienes formamos parte de la familia Sony Music. Admiramos el maravilloso aporte que Christian está haciendo a la música mexicana, renovando su sonido y ampliando sus horizontes. Agradecemos mucho su confianza y estamos ansiosos por dar lo mejor de nosotros para llevar su música a nuevas y más generaciones en México y en todo el mundo”.

Un poco de la historia de Christian Nodal

Christian Nodal nació en Caborca, Sonora, en una familia de músicos. Con una gran pasión por la composición y con tan solo 23 años de edad, Nodal ha logrado conquistar a su público con una fusión musical entre mariachi y norteño, la que él mismo denominó mariacheño.

Con el exitoso tema “Adios Amor”, Christian logró traspasar fronteras para llegar a Latinoamérica, España, Estados Unidos y por supuesto toda la República Mexicana. El cantautor ha editado tres producciones discográficas (Me Dejé Llevar, Ahora, AYAYAY! -de esta última se derivaron las ediciones Deluxe y Súper Deluxe-); cuenta con 3 Latin Grammys, 2 nominaciones al Grammy y 6 premios Billboard, donde destaca en las categorías de New Artist of the Year, Regional Mexican Song y Regional Mexican Artist. Entre otros reconocimientos ha sido galardonado en los Latin American Music Awards, Premios Juventud, Spotify Awards, iHeart Music Awards, entre otros.

Nodal recientemente cerró su gira por Estados Unidos que lleva el nombre de su hit viral “Botella Tras Botella”, el cual debutó en posición #1 en el listado global de Spotify, convirtiéndose en la canción de un artista mexicano que ha alcanzado la posición más alta dentro de dicha lista.

En septiembre del año pasado, Christian Nodal estrenó “La Sinvergüenza”, en colaboración con la legendaria Banda MS de Sergio Lizárraga, y reveló que se trata del primer sencillo de su nuevo álbum que saldrá próximamente.