Drew Barrymore coqueteó con un hombre de 28 años en Central Park

La actriz y presentadora Drew Barrymore compartió la historia de lo que sucedió cuando coqueteó con un hombre en Central Park, solo para descubrir que era mucho más joven que ella. La estrella de 46 años contó la historia durante el episodio del Día de San Valentín de “The Drew Barrymore Show” junto a la invitada especial Gayle King.

“Gayle, ¿puedo contarte una historia antes de saltar a los titulares?” preguntó Drew. “Bueno, estoy muy emocionada de contarte esto… Vi a este hombre en este parque y era realmente lindo y me atrajo… este fin de semana. Así que empiezo a seguirlo. Llevaba un pasamontañas, así que lo único que está fuera son mis ojos”, dijo Drew, mientras le hacía señas a los ojos.

Ella continuó: “Así que simplemente me acerqué a él y le dije: ‘Hola, me preguntaba si podría hacerte una pregunta’ y él dijo: ‘Está bien’, y le dije: ‘¿Estás soltero?’ Y él dijo ‘¿quizás?’ Y dije: ‘Está bien, eso no es un no’, y dije: ‘Está bien, ¿eres gay?’ … Y él dijo ‘no’, y yo dije ‘está bien’”.

Drew Barrymore se siente valiente tras abordar al joven del parque

Drew recordó cómo supo la edad del chico. “Sólo quería hacer algo de lo que pudiera estar orgullosa hoy tomando un riesgo. Y él dijo: ‘Bueno, estoy orgulloso de ti’. Y dije: ‘Bueno, puedo ver tu cara y tú no puedes ver la mía’... Así que me quité la capucha y luego lo miré y le dije: ‘¿Cuántos años tienes?’ Y él dijo: ‘Tengo 28′ y dije ‘oooh’”.

Luego recordó que se acercó una chica a comentar “tengo que detenerte por un segundo para decirte que te escuché preguntarle a este hombre si estaba soltero y creo que es genial. Después me pregunta ‘¿Eres Drew Barrymore?’ Y dije que sí... y él y yo nos miramos y dije: ‘Bueno, fue realmente un placer conocerte’”. Drew concluyó: “Y nos alejamos el uno del otro y me sentí muy bien al respecto”.