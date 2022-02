El estafador de Tinder y Belinda, tiene el mismo modo de operar con sus parejas?

Luego de que Belinda y Christian Nodal anunciaran que terminaron su relación sentimental y por ende su compromiso de boda, las redes sociales estallaron. Pues la pareja de cantantes era una de las más famosas en el mundo del espectáculo.

De inmediato comenzaron a surgir rumores acerca de los motivos del rompimiento, y uno de los más fuertes es el de que fue por un préstamo de varios millones de pesos que le hizo Belinda a su prometido.

Belinda

‘Modus operandi’

Por ello, los usuarios no tardaron en comparar a la actriz y cantante nacida en España con ‘El estafador de Tinder’. Un documental que se acaba de estrenar en Netflix, el cual narra la historia de un hombre que enamoraba a mujeres para pedirles dinero “prestado” y así logró acumular casi diez millones de dólares.

“Belinda debe ser una especie de Estafador de Tinder, pero de famosos”, “Belinda vio que el estafador de Tinder estaba en el top 10 en el país y le quiso quitar el puesto copiándole”, “¿Entonces Belinda es la versión femenina del Estafador de Tinder?”, son algunos de los comentarios que se encuentran en las redes sobre la artista.

El estafador de Tinder

Además, sobre esta teoria hablaron los conductores de Sale el Sol durante la trasmisión del programa. De acuerdo con Ana María Alvarado, dos empresarios le aseguraron que ese sería el ‘modus operandi’ de Belinda: “Gus no me dejará mentir, fuimos a una cena en donde dos hombres que estuvieron con Belinda, dos empresarios, nos hablan del mismo ‘modus operandi’. Por eso es que yo creo que ella actúa de la misma manera con todas sus parejas”, comentó.

“Mi tarjeta no pasa, no pasa”

“Ella nunca confirma si anda con ellos o no, solamente lo ha hecho en tres ocasiones, con Criss Angel, con Giovanni Dos Santos y ahora con Christian Nodal, con los demás ella dice que es soltera porque así lo maneja mejor, para no dar declaraciones a la prensa y sabe muy bien cómo esquivar”, indicó la presentadora.

Belinda

Además, Ana aseguró que los hombres le mostraron pruebas de las transferencias de dinero que le hacían a la artista: “La comparan con el Estafador de Tinder”, dijo Alvarado, mientras que Joha Vega-Biestro confesó que ella no vi los documentos, pero Ana continuó indicando qué, “yo sí vi papeles, de las transferencias bancarias, de todo eso, yo lo vi”.

Gustavo Adolfo Infante también intervino y contó qué, “una de las personas con las que cenamos decía que de repente ella les decía: ‘Es que no puede ser, mi tarjeta no pasa, no pasa’, (ellos le decían) ‘mi amor pero estamos en Europa’, (y ella comentaba) ‘¿Mi amor tú crees que de tu oficina pudieran poner un millón de pesos y llegando a México te los pago?’, y ellos sólo hablaban y transferían”.

“Maestra del engaño”

Alvarado finalizó recordando otra historia que salió a la luz de Belinda: “¿Te acuerdas del pavorreal de swarovski (que le regalaron) y entonces le decían pero hay uno más chiquito y ella decía, no, no el más grande y se lo compraron, es lo mismo del Estafador de Tinder”.

A todo esto que comentaron los conductores de Sale el sol, se le agrega la publicación que hizo en sus redes el ilusionista Criss Angel, en 2017, tras terminar su relación con Belinda y haberle financiado la realización de un videoclip.

“No escuches a tu corazón, escucha tu voz interior. Debí haberla escuchado. El amor no llega con un precio, la honestidad siempre debe estar. Esa lección me costó millones que enriquecieron a una verdadera maestra del engaño”.