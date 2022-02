Fans molestos con Farruko por convertir su concierto en una “misa”

Farruko sorprendió a miles durante un concierto desarrollado en el FTX de Arena Miami, y no por su espectáculo, sino porque hizo un importante anuncio. El cantante de género urbano aseguró que recapacitó gracias a un acercamiento con Dios y se dio cuenta de que las letras de sus canciones y sus actitudes no han sido las mejores.

Carlos Efrén Reyes Rosado, conocido como Farruko, aseguró que ahora es un hombre de fe y que debido a su nuevas creencias y religión ha decidido no continuar con ese tipo de mensajes en sus canciones. Tras esto, algunos de sus fans lo apoyaron, pero otra gran parte de los que asistieron a su concierto se molestaron.

Farruko

El puertorriqueño pidió perdón porque a pesar del gran éxito que ha logrado con su carrera musical no se sentía bien, incluso, aseguró que lloraba mucho porque tenía un vacío. Y en vez de dar el concierto que todos esperaban, de pronto su concierto se convirtió en una especie de misa.

“Sabe Dios a cuántos de sus hijos les hice daño”

“Hoy puedo decir que sí, que lo logré, que me va bien, que he logrado muchas cosas, tengo todo el éxito del mundo materialmente. Tuve la canción número uno del año, el año pasado gracias a Dios, pero les digo algo, yo por las noches lloraba, yo por las noches me sentía vacío, yo siendo el mismo número uno, teniendo los mejores carros, teniendo todo, yo no podía ver a mis hijos”, comentó en el concierto en Miami.

Además, durante el concierto sonó su famosa canción “Pepas”, la cual habla del consumo de drogas en las noches de farras en los sitios nocturnos, pero el artista no cantó la letra: “Sabe Dios a cuántos de sus hijos les hice daño. Y hoy en día me paro como un varón a decirles que me perdonen como ser humano porque el amor empieza por el perdón”, afirmó.

“Hoy día puedo decir que Dios está bregando conmigo”, contunuó Farruko. Ante esto, según los comentarios que se leen en las redes sociales, muchos de los presentes se marcharon del lugar muy molestos.

“Lamento verdad los que van a ver a Farru están a tiempo de no ir”

“Iba a vacilar en un concierto de reguetón y recibí un sermón. 250 $ para ir a misa del pastor Farruko”, “Lo único bueno de este concierto de Farruko fue que no tengo que ir a la iglesia el domingo”, son algunos de los mensajes que se encuentran en Twitter.

Asimismo, Farruko respondió a uno de los usuarios que se quejó de no haber visto el show por el que pagó y posteó su comentario en sus redes sociales, asegurando que los que ya no deseen ir a sus conciertos se les devolverá el dinero.

“Lamento verdad los que van a ver a Farru están a tiempo de no ir y se les puede hacer un reembolso los que vayan y quieran una nueva experiencia de amor son bienvenidos así solo vaya 1 ahí estaré y los amaré igual, vayan o no vayan. Están a tiempo para que no gasten su dinero ni tiempo en vida eterna y armonia los amo. El culto hoy es en Fortmyers, nadie está obligado hay más artistas que usted puede seguir y ir a ver solo estoy cumpliendo mis compromisos porque soy de palabra y debo un respeto a mis fans y Dios es un Dios de orden y la plataforma que me quede la voy a utilizar para llevar el mensaje. Los amo”, concluyó el artista.