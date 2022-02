Lo que dijo Whoopi Goldberg tras el regreso al programa por sus comentarios sobre el Holocausto

Whoopi Goldberg volvió, ayer, a su programa de televisión llamado ‘The View’, el cual es uno de los más vistos en Estados Unidos. La actriz y conductora tuvo un retiro obligado del show, tras ser suspendida por hacer controversiales comentarios, en vivo, sobre el Holocausto.

Goldberg trató de hacer mínima su falla en su retorno, y externó que a veces no tienen el tiempo necesario para prepararse con respecto a un tema, y más que todo se enfocó que en hablar sobre el partido de fútbol americano más importante del año, el Super Bowl.

Whoopi Goldberg

“Tenemos cinco minutos para informarnos sobre los temas”

“Hay algo maravilloso al estar en programa así, esto es ‘The View’ y esto es lo que hacemos... pero a veces no lo hacemos tan elegantemente como podríamos y tenemos cinco minutos para informarnos sobre los temas”, alegó en su regreso al set del show.

Hay que recordar que el pasado 1 de febrero, tras estas declaraciones de Goldberg el canal en el cual se transmite el programa ‘The View’ decidió suspenderla por dos semanas. Así lo dio a conocer la misma directora de ABC News, por medio de un comunicado, en el cual describió que lo que dijo Golberg fueron “comentarios erróneos y dañinos” sobre los judíos y el Holocausto.

“Lamento el daño que he causado”

“Aunque Whoopi se ha disculpado, le he pedido que se tome un tiempo para reflexionar y aprender sobre el impacto de sus declaraciones. Toda la organización de ABC News se alza en solidaridad con nuestros colegas, amigos, familiares y comunidades judías”, señaló el comunicado.

Y es que esta suspensión se dio a pesar de que Whoopi pidió disculpas públicas por sus palabras. La presentadora y actriz se justificó diciendo: “Mis palabras molestaron a mucha gente, algo que nunca fue mi intención”, dijo el martes por la mañana. “Ahora comprendo por qué y me siento muy, muy agradecida porque la información que he recibido fue muy útil y me ayudó a comprender algunas cosas diferentes”.

“En el programa de hoy dije que el Holocausto ‘no se trata de raza, sino de la inhumanidad del hombre hacia el hombre’. Debería haber dicho que se trata de ambas”, escribió en una publicación de Twitter la artista. “El pueblo judío de todo el mundo siempre ha contado con mi apoyo y eso nunca cesará. Lamento el daño que he causado”, agregó en sus redes sociales.