El pasado domingo 13 de febrero por medio de una entrevista con Gustavo Adolfo Infante para el programa El minuto que cambió mi destino, Manelyk González, la ex miembro del reality show de MTV, Acapulco Shore, reveló varios secretos del famoso programa que lleva varios años al aire.

Manelyk González. Manelyk revela cuánto ganaba en Acapulco Shore. / Foto: Instagram

La influencer y empresaria reveló que la primera temporada fue muy fácil para ella ya que le iban a pagar por ir a tomar y estar borracha la mayor parte del tiempo. Pero que en realidad ahora que lo ve en retrospectiva, le pagaban muy poco para ser el programa número uno.

Te dejamos la entrevista completa:

Manelyk revela cuánto ganaba en Acapulco Shore

“Me pagaban 200 mil pesos, por temporada, y cada temporada duraba un mes, yo sentía que era millonaria pero después me di cuenta de que me estaban explotando, en ese entonces tenía 22 años casi 23″, por otro lado, reveló que le pedían que tuviera algo con alguien porque sino los corrían “En el contrato no decía como tal ‘Te tienes que acostar con alguien’, pero tienes que entretener con algo”.

Manelyk González agregó que el programa la cambió para bien, porque acabó de grabar Acapulco Shore y la comenzaron a llamar para que participara en varios programas “Me enseñó a trabajar, a ser responsable, a madurar y a hacer las cosas bien, me cambió para bien”.

Manelyk González. Manelyk revela cuánto ganaba en Acapulco Shore. / Foto: Instagram

Añadió que el reality show se grababa 24/7 y de lunes a lunes y en la noche se iban al antro, seguido del after en su casa y al día siguiente se grababa con la pantalla verde (green) para explicar lo que había sucedido la noche anterior y depués les tocaba arreglarse para hacer alguna activdad para el programa “Fue así todo un mes y te vuelves loca, llega un punto donde ya no eres tú, o estás cansada o estás borracha, no es padre en realidad es muy agotador”.