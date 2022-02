Sigue la polémica: Juan Rivera reacciona al libro de Chiquis

Las heridas siguen abiertas en la familia Rivera. A pocos meses del conflicto que surgió entre los hijos y hermanos de la fallecida cantante Jenni Rivera, iniciaron nuevas críticas hacia Chiquis Rivera quien recientemente presentó su libro “Invencible”.

La mayor de los hijos de “la diva de la banda”, no solo abordó las fracturas familiares en esta obra, si no se refirió a Lorenzo Méndez, de quien se divorció en 2020, unos meses después de haberse casado. Se trata del segundo libro que escribe la cantante luego de “Perdón”, el cual lanzó hace siete años.

“Era necesario. Se ha dicho muchas cosas, cosas que quizás sean ciertas pero yo quería contar mi versión , y otras que no necesariamente fueron ciertas y quería aclarar eso. Estoy consciente de que quizás ciertas personas van a volver a hablar pero estoy lista. Fueron dos años de quedarme callada”, expresó Chiquis en Despierta América.

En “Invencible”, la cantante aborda una de sus más relaciones más mediáticas, con el empresario Ángel del Villar, una relación que la llevó a distanciarse de su madre Jenni. Todos tenemos un lado oscuro pero la difernecia con Ángel es que él me ha respetado mucho, ha sido mi protector y también me ha ayudado mucho, sentí que era necesario contar este lado de él, que ha sido un papá para Jhonny y sigue siendo”.

Pero Juan Rivera, hermano de su madre Jenni Rivera, salió al frente con duras críticas hacia su sobrina a quien acusó de lucrarse de las situaciones familiares. “Yo no conozco las cosas del matrimonio, de las relaciones, pero a lo que sí pude ver, lo poco que pude ver, pues mi sobrina parece que es víctima de todo mundo, yo no sé si Lorenzo (Méndez) la golpeó, si le escupió, yo no sé qué pasó con Ángel, no es rollo mío, yo vi un problema nada más una vez en la relación con ella y ahí sí me aceleré”.

Chiquis mostró su lado personal en este libro y decidió contar su versión sobre su relación con Méndez. Me quedé callada durante dos años después de ver tantas entrevistas , eso me afectó mucho, me decepcionó mucho y en vez de reaccionar en ese momento decidí seguir escribiendo este libro. Él dijo cosas de muy mal gusto, la verdad que yo fui buena mujer, buenas esposa... si él no hubiera dicho nada no sería mencionado en este libro”, agrego.

Los Rivera protagonizaron un nuevo escándalo semanas atrás cuando Chiquis acusó a su tía Rosie Rivera de mal manejo de las empresas de su madre, destacando el robo de al menos 80.000 dólares al parecer por personas cercanas a la familia. Estas acusaciones salpicaron a Juan Rivera también por supuestas irregularidades de la herencia de la diva de la banda.

Rivera apuntó contra sus sobrinos y consideró el escándalo “una verguenza”, al mismo tiempo que defendió a su hermana Rosie, quien finalmente entregó la dirección ejecutiva de la empresa a Jacquie, tal como dispuso Jenni Rivera. Lupillo Rivera salió en defensa de sus sobrinos y acordó que solo ellos podrían vivir del nombre y el trabajo de su hermana, declaraciones que enfurecieron a Juan Rivera, quien entonces lo consideró un enemigo.