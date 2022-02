Adamari López sorprendió en San Valentín: “Les voy a presentar a mi novio”

Adamari López se sumó a los famosos que expresarons sus deseos más amorosos en este Día de San Valentín. Aunque la presentadora está soltera tras la separación del bailarín Toni Costa, no pasó por alto la fecha más romántica del año.

Con su particular sentido del humor, apareció en un video con un mensaje inesperado: “Les voy a presentar a mi novio”, mientras parecía ocultar la gran sorpresa. Pero inmediatamente completó la frase: “... cuando tenga”. El mensaje ocasionó risas y elogios en sus redes sociales donde fanáticos y seguidores le expresaron su cariño.

“Happy valentines Ada y Alaïa, se les quiere”, “Gracias por hacerme reir a diarios .. Ada feliz día del amor y la amistad abrazos a la distancia”, expresaron. Otros aprovecharon para coquetar con la presentadora de Telemundo “Yo quiero ser tu novio, tengo 28 y tú estás joven y bella, haráamos buena pareja”.

Adamari López también compartió una tierna fotografía junto a su hija, fruto de su relación de más de diez años con el coreográfo español. Ambas posaron con atuendos combinados con color rosa y corazones alusivos a San Valentín,. En otro video cambiaron el look con sueter color blanco y las iniciales de sus nombres combinados con falsa rosa.

“Febrero es el mes del amor y yo no podía dejar de celebrarlo con el amor más grande, mi hija Alaïa. Como siempre hacemos sesión de fotos, buscamos temas diferentes o por lo menos opciones de ropa diferentes para crear momentos especiales, son recuerdos que vamos a tener de por vida , nos emociona mucho hacerlos pero también compartirlos con ustedes”, expresó la también actriz.

“No pensar como usted quiere no me hace peor persona, me hace diferente. Menuda tontería, por Dios”, contestó Costa. Otros seguidores, por el contrario, elogiaron su gesto y lo consideraron un padre ejemplar. “Feliz dia Toni mi admiracion total eres un ser humano extraordinario” y “El mejor amor del mundo, los hijos. Historias que siempre vivirán en la memoria de su pequeña princesa”.

La emotividad de la fecha se vio opacada por las críticas que lanzaron contra la expareja de Adamari López, Toni Costa, quien quiso compartir un momento con su hija Alaia. El coreógrafo recibió ataques en sus redes sociales tras posar con Alaia a quien visitó con globos, peluches y rosas, un gesto que muchos consideraron una invasión al espacio de la presentadora de Hoy Día.

“Y de pasadita también saludas a Adamari. (…) Déjala tranquila, respeta sus espacios y ve a tu hija en otro lugar porque eso de verse y pasar las fiestas juntos por Alaïa, solo es ella quien sufre creyendo que algún día sus padres volverán a estar juntos”, escribió una seguidora. El español no pasó por el alto el comentario ácido y se defendió.