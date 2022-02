¿Arrepentido? Kanye West se disculpa por mensajes amenazantes contra Kim Kardashian

¿Amor u obsesión? El rapero Kanye West se encuentra en el ojo del huracán luego de los mensajes desesperados dirigidos hacia su expareja y madre de sus hijos, Kim Kardashian, a quien ruega recuperar su matrimonio. También apuntó con ofensas y acusaciones hacia el nuevo novio de la socialité, Pete Davidson.

En las redes sociales, el rapero divulgó varias imágenes familiares, otras sobre la estrella de los realitys y el comediante de Saturday Night Live, quienes tuvieron una velada romántica en San Valentín. “No renuncio a mi familia. Compré ese abrigo para Kim antes de SNL, pensé que era particulamente especial. Tengo fe en que volveremos a estar juntos .... a veces me llaman loco pero estar enamorado por algo es estar loco y yo estoy loco por mi familia. Feliz San Valentín”.

También publicó mensajes al parecer intercambiados con Pete, también algunos textos privados enviados a la socialité. Horas más tarde decidió eliminar las publicaciones de sus redes sociales y se mostró arrepentido del comportamiento. “Sé que compartir capturas de pantalla fue discordante y pareció acosar a Kim. Asumo la responsabilidad, todavía estoy aprendiendo en tiempo real. No tengo todas las respuestas. Ser un buen hablante es ser un buen oyente”.

No conforme con esto, envió una lujosa camioneta repleta de rosas rosas para Kim por el Día de San Valentín. Junto a la imagen volvió a rogar a Kim por el regreso de su familia y el matrimonio que mantuvieron durante seis años.

Una imagen de su exesposa Kim es la más reciente publicación en su perfil de Instagram con más de 13,5 millones de seguidores: “Visión, oh lo siento, todo en mayúsculas, para la gente eso es todo en mayúsculas”, escribió el famoso. Los seguidores expresaron su apoyo y otros le enviaron esperanzas sobre su petición.

Pero no se trata de la primera vez que el rapero hace públicos los conflictos familiares tras su polémica separación con Kardashian. Semanas atrás recurrió al Instagram para criticar a Kim por permitir la aparición en TikTok de su hija de ocho años, North. El cantante expresó su desacuerdo y apuntó contra la madre de sus hijos por promover la publicación de contenidos por parte de la mayor de sus hijos.

US Magazine citó las declaraciones de Kim Kardashian en en pasado episodio de Keeping Up With the Kardashians donde insinuó las razones de su divorcio luego de seis años y cuatro hijos con el rapero. “Simplemente creo que se merece a alguien que apoye cada uno de sus movimientos, lo siga por todos lados y se mude a Wyoming. No puedo hacer eso. Me siento como un maldito fracaso, es mi tercer matrimonio, me siento como una perdedora”.