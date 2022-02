“El Exorcismo de Dios”, una cinta que muestra lo frágil que puede ser la fe humana, pero lo grande que puede ser el amor al prójimo

“El Exorcismo de Dios” es una película de terror que fue escrita por el cineasta venezolano Alejandro Hidalgo junto con Santiago Fernández Calvete y se estrena este 17 de febrero en los cines de México. La cinta fue co-producida por tres países: Venezuela, Estados Unidos y México y la dirección estuvo a cargo de Hidalgo, quien es conocido por haber realizado películas como: “La casa del fin de los tiempos” y “Eva”. “El Exorcismo de Dios nace por mi pasión por el género, porque cuando tenía 10 años de edad fui a ver la película de El Exorcista”, dijo en entrevista con Publimetro, Alejandro Hidalgo. A lo que añadió: “La vi yo solo y fui aterrado y traumado por esta película, me generó muchos traumas y pesadillas que después se transformaron en un gusto por el género por toda la catarsis y adrenalina que sólo las historias de terror pueden darte”. Asimismo, Hidalgo compartió que esta cinta es un “homenaje muy personal a la película de El Exorcista”.

Esta película de terror trata acerca de un padre llamado “Peter Williams” que cuando es joven se va a vivir una comunidad en México para servir a los niños de este lugar. “Cuando leí el guión por primera vez me voló la mente por las increíbles escenas que Alejandro escribió y por todos los retos que este personaje tiene que enfrentar no solamente de forma externa sino de forma interna también”, contó en entrevista con Publimetro Will Beinbrink, actor que le da vida al “padre Peter” en la cinta. Siguiendo con la trama, aunque todo pareciera muy tranquilo en su vida, el padre se enfrenta a una poderosa prueba que le cambia la vida por completo. Pues de pronto se encuentra en un cuarto realizando un exorcismo a “Magali” (Irán Castillo), una madre que pertenece a su misma comunidad religiosa. “Esta escena fue la última que se filmó y fue una de las más difíciles a nivel actoral, aquí el demonio juega con la manipulación psicológica que es algo que yo extrañaba de los exorcismos”, comentó Alejandro Hidalgo.

Durante ese exorcismo el “padre Peter” es poseído por un demonio y comete un pecado que queda grabado en una cinta y que lo va a perseguir toda su vida. Acerca de lo cual el director de la cinta mencionó: “Cuento la historia humana de un hombre atormentado por sus culpas y por su pecado que tiene que enfrentarlos el solo para poder salvar a sus personas amadas”. Por su parte, Beinbrink dijo que el reto más grande que tuvo como actor en esta cinta fue el recitar todos los pasajes en latín, como si ya los recitara desde hace años. Además mencionó que cada escena fue muy retadora por la demanda actoral que se requirió para llevarlas a cabo.

Fue en 2013 cuando Alejandro Hidalgo comenzó a escribir la historia de “El Exorcismo de Dios”, no obstante, fue hasta 2018 que se decidió a terminarla y desarrollarla. Siguiendo con la historia, del día del exorcismo de “Magali” pasan dieciocho años y en ese tiempo el “padre Peter” logra hacerse de una reputación impecable en su comunidad. Tiene a su cargo a niños de un orfanato quienes lo aprecian mucho al igual que los residentes del pueblo en donde sirve. Pero toda esa dicha y felicidad desaparece cuando el padre recibe una llamada de la cárcel. Es importante agregar que “Magali” y “Peter” tienen una relación cercana y de ello Will comentó: “Siento que estos dos personajes se tienen un gran amor y respeto”.

Una historia que pone a prueba los principios de un religioso atormentado

En cuanto al maquillaje y los efectos especiales Hidalgo comentó que un equipo de expertos mexicanos, venezolanos y estadounidenses conformaron esta área tan importante para la película. “Tuvimos maquillistas que han trabajado en películas como Avatar y El Señor de los Anillos”, dijo Alejandro. Cabe destacar, el trabajo que realizaron para la ambientación del filme fue espectacular, debido a que la película causa mucho terror, de esto se encargó un equipo argentino conforme con el director.

En la misma línea, Hidalgo afirmó que la escena de la cinta que le fue más difícil dirigir fue la del “exorcismo de Dios”. A esto agregó: “Lo bonito de esa escena es que hay un exorcismo mutuo pero que se lleva a cabo solamente con la intensidad y la fuerza de las emociones y las actuaciones”. “Me siento muy orgulloso y contento con las actuaciones porque creo que tienen un nivel de horror y de tensión bastante fuerte que va a tener a la gente al borde de sus asientos”, aseveró Hidalgo. Como dato, otros actores que participan en la cinta son: María Gabriela de Faría como “Esperanza”, Joseph Marcell como el “padre Michael Lewis” y Juan Ignacio Aranda como el “obispo Balducci”.

Después de recibir la llamada el padre Peter Williams se ve envuelto en otro caso de posesión satánica, pero ahora es una joven llamada “Esperanza” la que está poseída por el demonio “Balban”. Este ser malvado es el demonio del engaño y por ello es mucho más difícil combatirlo en un exorcismo, ya que se dedica a engañar con mentiras y trucos a los padres que lo quieran desafiar. Acerca de la religiosidad, el director confesó que “no es católico” pero que sigue muchos principios católicos debido a que considera que Jesús trajo muchos mensajes hermosos a la humanidad como “el amor y el perdón”.

Finalmente, en este exorcismo final el “padre Peter” se enfrenta a sus mayores miedos y tiene que decidir si confesará el pecado que cometió hace dieciocho años para librarse de las garras de “Balban” que sigue atormentando su vida. “Crecí siendo cristiano pero no soy católico y ahora me considero alguien espiritual, porque creo en la religión y en la fe, pero tengo mi propia forma de practicarla”, compartió Beinbrink de su ideología religiosa. Para concluir, Will mencionó que la lección más grande que se lleva de haber participado en “El Exorcismo de Dios” es que “el amor y el apoyo al prójimo es la acción más generosa que podemos realizar en nuestra vida al hacer que la gente se encuentre en un mejor lugar ahora comparado con en el cual se encontraban antes de conocerte”.