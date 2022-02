Este es el parecido entre Belinda y la ex novia de Christian Nodal

A menos de una semana de la ruptura entre Belinda y Christian Nodal, el revuelo no cesa y cada vez sale más información a la luz.

Después de las sinceras palabras que expresó Belinda a través de sus redes sociales, han surgido fuertes rumores sobre un supuesto reencuentro entre el intérprete de “Botella tras botella” y su ex novia María Fernanda Guzmán, también conocida por ser hija de Daniel “El Travieso” Guzmán, ex futbolista y actual entrenador del Club Deportivo Guastatoya de Guatemala.

Aunque aún se desconoce el motivo de la separación entre los cantantes, esta podría ser una de las tantas teorías que se exponen a través de las redes sociales.

Sin embargo, la que tiene más rato sonando es la que involucra a la madre de Nodal, quien supuestamente le habría pedido a Belinda que terminara con su hijo por la diferencia de edad.

Por otro lado, se dice que Belinda le pidió prestado a quien sería su futuro esposo una cantidad de cuatro millones de dólares para saldar la deuda con Hacienda. Y que posteriormente el cantante se habría enterado que solo debía 500 mil dólares.

A pesar que no hay pruebas que afirman las hipótesis anteriores, a través del programa “Ventaneando” se mencionó la visita de Nodal a la casa de su ex novia.

“Mientras ella estaba en Nueva York, el niño Nodal se fue a Tapalpa, ahí vive la ex novia y fue a ver al ex cuñado porque es muy amigo del ex cuñado. Hay un berrinchazo en medio”, dijo Paty Chapoy.

Le voy mucho más a esta teoría que a la de los 4 millones de dlls. #Nodal de visita en la casa de la ex en Tapalpa, el ex cuñado dejó evidencia. Casualmente cuando este decide hacer pública la ruptura con #Beli es precisamente en el cumpleaños de la susodicha. 🤔 #Nodeli pic.twitter.com/bIqYJ9Jafx — ℒ𝑒𝑜𝓇𝑒𝓃𝒶 🐈 (@leorena15) February 13, 2022

A través de las redes sociales, varios internautas compartieron una fotografía de Nodal junto a su ex cuñado en la que el cantante sale tapándose la cara. Por otro lado, el cumpleaños de María Fernanda -su ex- años coindice con la fecha en la que el cantante hizo el comunicado de la ruptura con la cantante de 32 años.

En medio del gran revuelo, muchos coincidieron en el gran parecido que hay entre María Fernanda y Belinda.

“La ex y Beli se parece”, “Nodal mantiene los mismos gustos”, “Maria Fernanda y Beli tienen un aire o son ideas mias?”, escribieron algunos usuarios.

La joven tapatía de 27 años no tiene una vida pública al nivel de Belinda, pero con los años se ha convertido en influencer de las redes sociales con más de 300 mil seguidores solo en Instagram.

En cuando similitud con la cantante se podría decir que comparten el color de cabello rubio, el tono de la piel y la forma de los labios.

