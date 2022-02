¡Increíble! Karol G celebró su cumpleaños de una forma curiosa

Con una versión inédita de su tema “Mamii” con el pegajoso ritmo del mariachis, la reguetonera colombiana Karol G decidió celebrar su cumpleaños número 31. La fiesta se llenó de corazones, rosas y detalles rojos también a propósito del Día de San Valentín.

Aunque se trató del primer día del amor en solitario luego de romper con el reguetonero Anuel AA, la famosa no dudó en llenar su hogar de detalles y obsequios alusivos al día más romántico del año. En el video compartido en sus redes sociales la cantante es sorprendida con los mariachis, luego con una gran caja en forma de corazón que contenía su propia edición de crocks Karol G, También disfrutó de un gfran pastel rojo con la frase: “Feliz cumpleaños Bichota”.

Los mensajes de felicitaciones y elogios se sumaron de inmediato en las redes sociales de la intérprete de “Tusa”. “Que el universo te conceda las peticiones de tú corazón siempre @karolg tremenda trentona 31. Que la pases divinamente! Happy birthday parcera”, expresó Ivy Queen. También le escribieron “Happy bday diosa bichota maravillosa” y “La patrona de patronas”.

Karol G ha estado en el ojo del huracán luego de que expareja, Anuel AA, presentó a su nueva novia Yailín La Viral, con quien ha sido comparada frecuentemente. La colombiana ha dejado en claro que su romance con el puertorriqueño quedó en el pasado y que ambos mantienen una amistad, tal como lo mostraron al cantar juntos en una pasada presentación.

“No miro para atrás ni para aparcarme”, expreso la diva colombiana frente a los comentarios de los seguidores sobre la nueva relación de su exnovio. Pero ella se mantiene enfocada en su carrera musical y en la promoción de su tema a dúo con Becky G, “Mamii” qe muchos opinar está lleno de indirectas para el puertorriqueño Anuel AA.

“Lo que no sirve que no estorbe/Te metiste autogol por torpe/ Te quedó grande este torque/Ya no estoy pa’ que de mí te enamores, baby/No me vuelvas a llamar/Que hasta boté еl celular/De lo tóxico que еres, se volvió perjudicial”, expresa Karol G en la letra de su nuevo éxito cuyo video en Youtube ya suma más de 1,1 millón de reproducciones.

En las redes sociales muchos fanáticos elogiaron el nuevo sencillo rumo a convertirse en otro hit de la ganadora de los Grammy Latino. También le han consultado por su situación sentimental y los rumores de un romance con su paisano y futbolista James Rodríguez con quien se ha fotografiado recientemente. Fuentes cercanas aseguraron que ambos comparten no solo viajes si no varias salidas y momentos familiares con los hijos y amistades de Rodríguez.