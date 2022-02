Johnny Depp recibe Medalla de Oro al Mérito en Serbia

El actor Johnny Depp recibió una medalla de honor de la mano del “polémico” presidente serbio Aleksandar Vučić en Belgrado, por sus “méritos sobresalientes en actividades públicas y culturales, especialmente en el campo del arte cinematográfico y la promoción de la República de Serbia en el mundo”, según informes.

Elegido en 2017, la presidencia de Vučić ha provocado numerosas protestas, y los críticos lo acusan de avanzar hacia un gobierno autoritario y corrupción, incluida la sofocación de la libertad de prensa. “Realmente, le agradezco sinceramente, presidente Vučić, y esta medalla al mérito, si tengo el honor de irme con esto, le agradezco por tener la amabilidad de otorgármela”, dijo Depp, según Balkan Insight.

El actor también habló de su cambio personal durante su discurso. “Estoy ahora al borde de una nueva vida y me gusta, me gusta volver a empezar”, dijo. “Y me encantaría que ese comienzo comenzara aquí”. La noticia llega después de que el actor recientemente cortejara su propia polémica.

Johnny Depp fue cancelado tras perder una demanda por difamación

En noviembre de 2020, Depp perdió una demanda por difamación contra el tabloide británico The Sun, que se refirió a él como un “golpeador de esposas” en un artículo sobre su relación con su ex esposa Amber Heard. El juez que supervisó el caso encontró que las afirmaciones del periódico de que Depp abusaba de Heard eran “sustancialmente ciertas”.

En septiembre pasado, Depp lamentó la cultura de cancelación que siguió antes de recibir el Premio Donostia en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián en España. Sin embargo, la estrella recibió el nuevo premio como parte del Día de la Estadidad de Serbia, que conmemora el primer levantamiento serbio que condujo a la Revolución serbia contra el dominio otomano a principios del siglo XIX.

Depp ha trabajado recientemente en proyectos relacionados con Serbia, incluido el rodaje de escenas en Belgrado para Minimata y prestando su voz para un papel principal en la serie animada producida en Serbia, Puffins.