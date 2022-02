Claudia Martín nos ha dado varias lecciones de vida en el último año: una mujer siempre tiene la fortaleza para salir adelante a pesar de las dificultades y siempre tendremos la energía necesaria para reconstruir nuestra vida.

Después de atravesar un divorcio, la actriz ha sabido salir adelante con mucho brillo y energía vital, consiguiendo el éxito en cada proyecto que ha emprendido. Después de ser la antagonista en “Fuego ardiente”, ahora es la protagonista del remake de “Los ricos también lloran”, que graba con Sebastián Rulli.

Las románticas fotos de Claudia Martín con su nuevo novio

Pero más allá del trabajo, alguien fundamental en los últimos meses ha sido su novio Hugo Catalán, relación que salió a la luz hace poco y que la hace muy feliz. En una reciente entrevista que Claudia Martín concedió a la revista InStyle, comentó que es la persona que más le hace sentir mejor después de un día difícil.

“En estos momentos de intensos llamados con muchas horas de duración (entre 14 y 16 horas diarias) él ha sido muy paciente y amoroso… me escucha cuando he tenido un día difícil y me cocina una cena rica haciendo que me tranquilice y entre en un ambiente de paz y amor. Hoy agradezco tener a mi lado a una persona que me pueda dar eso: paz interior”, expresó.

Y se nota la gran conexión que tienen: en el Día de San Valentín, la actriz compartió una foto con su amor en Instagram, dejando claro que se siente más plena que nunca.

A la vez, su novio Hugo Catalán también le dedicó un dulce mensaje al publicar una foto junto a ella: “Soy muy afortunado de compartir la vida contigo. Te amo!”, dijo.

También hizo énfasis en la entrevista sobre el diálogo positivo que debemos tener con nosotras mismas para ser más felices: “Tip: el cambio empieza en nosotras mismas. Empecemos por hablarnos con palabras lindas, amorosas y valorando nuestras propias cualidades. Es un trabajo diario y creo que es más importante enfocarnos en lo positivo que tenemos y reforzarlo”.

