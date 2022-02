Mark Wahlberg asegura que fue “realmente difícil” asumir este reto para “Father Stu”

Al actor Mark Wahlberg le resultó “realmente difícil” volver a estar en forma después de ganar 30 libras para su nueva película. La estrella de “Father Stu” admitió que su edad hace que sea más fácil mantener su impresionante físico en lugar de recuperarlo después de que acumuló libras para interpretar a un sacerdote que solía ser boxeador.

Al aparecer en el “Kyle and Jackie O Show”, el actor de 50 años dijo: “Diría que es más fácil mantenerse en forma que ponerse en forma. Subí 30 libras… Eso fue difícil. No me estoy haciendo más joven”. El verano pasado, Mark reveló que hubo un período en el que tuvo que comer 11.000 calorías al día para engordar para el papel.

Explicó: “Desafortunadamente, tuve que consumir, durante dos semanas, 7.000 calorías, y luego durante otras dos semanas, 11.000 calorías. Es algo físico tan difícil de hacer. Simplemente no comas y haz ejercicio. Y esto, incluso cuando estás lleno, me despertaba después de una comida y tomaba otra comida. Estaba comiendo cada tres horas. No fue divertido”.

“Father Stu” es una nueva colaboración de Mark Wahlberg

La película, dirigida por Rosalind Ross y que se estrenará en abril, está basada en una historia real del padre Stuart Long, quien después de retirarse del boxeo se convirtió en un hombre de gala. El proyecto, que ha estado en desarrollo desde 2006, es la cuarta colaboración entre Mark y David O. Russell.

La estrella de ‘Ted’ ha elogiado anteriormente la capacidad de Stuart para “inspirar a miles de personas” a pesar de luchar contra muchas adversidades. Él dijo: “Era un tipo muy duro que era un luchador, un jugador de fútbol... cualquier cosa menos un tipo espiritual. Encontró su vocación y decidió, después de enamorarse de una mujer, que quería ser sacerdote”.