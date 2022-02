Por esta razón los amigos de Rihanna empezaron a sospechar de su embarazo

Aunque se desconoce en qué etapa de gestación está Rihanna, no fue hasta hace pocos días que decidió hacer pública la noticia no solo para sus fanáticos sino también para sus amigos, quienes también desconocían que la cantante está a la espera de su primer hijo.

Al enterarse de su embarazo, la intérprete de “Umbrella” decidió mantenerlo en secreto por cierto tiempo y así lo cumplió. Sin embargo, reveló que no fue tarea fácil engañar a las personas más allegadas, quienes la conocen a detalle.

“Fue más difícil para mí ocultárselo a mi pandilla, porque están a mi alrededor, conocen mis hábitos”, expresó la creadora y propietaria de Fenty. “Son como, ‘¿No quieres algo de beber? ¿No estás fumando?’ Y estoy comiendo todas las cosas que no estoy acostumbrado a comer”, agregó.

Luego de tantos cambios en su rutina, Rihanna no pudo ocultarles a sus amigos que está a la espera de su primer hijo con A$AP Rocky. El cambio más extraño que notaron sus allegados fueron los antojos por dulce, algo totalmente ajeno a sus gustos.

“Odio los dulces y de repente estoy pidiendo galletas y donas. Pero finalmente, tuve que dejarlo todo salir, y todos estaban conmocionados, por supuesto, como el mundo también estaba conmocionado”, expresó la cantante durante una entrevista con E!

Aunque para muchos es desconocido cuándo específicamente inició su relación con A$AP Rocky, desde hace casi 10 años atrás los cantantes mostraron una especial conexión en los premios MTV VMA.

Sin embargo, para ese momento Rihanna estaba en una relación con Chris Brown y el rapero salía con distintas personalidades del medio artístico, pero un año después fueron vistos besándose en el detrás de cámaras de “Fashion Killa”.

Fue en 2020 cuando la intérprete de “Diamons” terminó con Hassan Jameel, su novio de ese momento, lo que dio pie a que corriera el rumor de su relación con A$AP Rocky, quien en 2021 aseguró que Rihanna es el amor de su vida y que su destino era tener hijos con ella. ¡Y se cumplió!

Durante la entrevista, Riri habló sobre su reacción al enterarse de su embarazo: “Cuando me enteré por primera vez, pensé ‘no es real’, ¿sabes? pensaba, ‘esto no es real, ¿verdad?’. Y luego, fue y es casi como si no quisieras emocionarte demasiado, demasiado pronto, porque es una gran noticia, pero... quieres ver cómo se va abriendo camino”, reveló.

Ahora se siente feliz de poder compartir el gran momento de su vida con todos.

