Vicente Fernández Jr. habla sobre la bioserie que preparan acerca de su papá

Vicente Fernández Jr., opinó sobre la bioserie que Televisa tiene planeada lanzar el próximo mes de marzo acerca de la vida de su padre Vicente Fernández, misma que estará protagonizada por el actor y cantante Pablo Montero, cabe recalcar que la serie será en colaboración con Univision y está inspirada en el libro no autorizado que lleva por nombre El último rey escrito por la periodista Olga Wornat. Por otro lado, se espera que la bioserie sea estrenada el lunes 14 de marzo, añadiendo a lo anterior, la bioserie tampoco fue autorizada por la familia Fernández.

Vicente Fernández Jr. habla sobre la bioserie que preparan sobre su papá

Por su parte, Vicente Fernández Jr. opinó sobre la serie no autorizada y reveló que no tiene ningún interés en verla y aunque será protagonizada por su amigo Pablo Montero, al cual conocen desde que era pequeño, no planea verla “No tengo ningún comentario porque yo no veo tele y no tengo ninguna intención de hablar de algo que no sé, la casa de mi padre es el corazón del público”.“Conocemos a Pablo Montero desde niño, le deseo lo mejor en todo lo que haga”.

Vicente Fernández dejó una bioserie autorizada

Reveló en exclusiva que su papá dejó autorizada una bioserie pero que el desconoce los detalles “Lo que se está preparando y lo que está autorizado, yo no he tenido chance de ver como va, esos temas no los veo yo, los autorizó mi papá”, comentó que ni su familia ni él, creen que alguien podría llegar a representarlo porque el es único e irrepetible “Yo soy hijo de una leyenda y lo llevo con mucho orgullo, esa fue la mejor herencia que me pudo dar”.

Vicente Fernández Jr. Vicente Fernández Jr. habla sobre la bioserie que Televisa prepara sobre su papá. / Foto: Instagram: @vicentefdzjr9

Otra bioserie de Vicente Fernández protagonizada por Jaime Camil para Netflix

Por otro lado, el actor mexicano Jaime Camil, junto a la televisora colombiana Caracol TV, planean lanzar una bioserie inspirada en Vicente Fernández que será estrenada en la plataforma de Netflix y reveló lo sigueinte “Vicente Fernández autorizó la serie y para mí es un honor muy grande, él dio las anécdotas y es muy bonito poder intérpretar a un personaje tan importante”.