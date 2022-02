Violeta Isfel le hace una importante recomendación a sus seguidores

Hace unas semanas, Violeta Isfel, sorprendió a todos al confesar que fue diagnosticada con depresión. Así lo informó a través de sus redes sociales, y entre lágrimas detalló cómo se le empezaron a manifestar los síntomas de la enfermedad.

La actriz realizó un video en vivo, en el que contó parte de lo que ha venido sintiendo, y es que poco a poco se le fueron presentando algunos indicios como sentir siempre cansancio; ataque de llanto sin ningún motivo y hasta no tener ánimos ni para ducharse, entre otras.

Violeta Isfel

“Me espanté muchísimo”

“La realidad es que empecé a sentirme muy rara hace como un mes, como sin ganas de comer, con ganas de dormir todo el tiempo, con ganas de llorar sin saber por qué, con una irritabilidad en la piel terrible. Me empecé a preocupar muchísimo, entonces le hablé a mi terapeuta para preguntarle qué carambas me estaba pasando, me revisaron y me diagnosticaron con depresión”, dijo en el en vivo.

También, durante una reciente entrevista con Las Estrellas, Isfel continuó hablando acerca de su padecimiento y qué ha hecho para tratar de superarlo: “En cuanto escuché esa palabra me espanté muchísimo”.

“Trabaja en ti”

“Yo pensé que como siempre era super positiva y alegre, era imposible que me pasara, pero no tiene que ver con eso. Ahí entendí que hasta la gente más positiva y feliz puede tener un vacío adentro cuyo nombre es depresión”, explicó.

Por ello, Isfel ahora se ha sensibilizado más sobre el tema y quiere ayudar a que otros que enfrenten la misma situación sepan cómo manejarlo y que pidan ayuda, así lo ha dejado saber a través de sus redes. Hace poco tuvo una interacción con sus seguidores y una mujer le preguntó qué hacer para ser tan bonita como ella y encontrar un esposo igual.

Ante esto, Violeta le dejó saber que su belleza está dentro de ella y que cuando aprenda a verla no tendrá que buscar a ningún hombre porque él llegará solo: “Hermosa, trabaja en ti, ve a terapia, busca ser la mejor versión de ti misma, encuentra que es lo que no quieres y aquello con lo que no quieres vivir. En el momento en que te aceptes y ames a ti misma llega el hombre indicado, sin necesidad de buscarlo. Tú puedes, amate primero y después podrás amar y compartir con alguien que te valore por quien eres”.