Estas son las apuestas de ViX, la plataforma de streaming de Televisa y Univisión

La fusión de Univisión y Televisa ya es un realidad, y una de sus propuestas más fuerte es su servicio de atreaming, que fue presentado hoy y lleva por nombre Vix, además tendráuna versión premium con Vix+.

Para este servicio se univeron la plataforma @Vix, Blim TV y Prende Tv.

¿Cuándo llega Vix a México?

La plataforma estará disponible a partir del 31 de marzo, y ofrecerá deportes, noticias, y entretenimiento.

Cabe destacar que después de un breve período de prueba, donde la pltaforma será gratuita, llegará el servicio de suscripción ViX Plus, que se lanzará en la segunda mitad de 2022. Los detalles de los precios se anunciarán más adelante.

Su gran apuesta es que todo el contenido será 100 por ciento es español, y sin duda su ortaleza serán las telenovelas cláscias como Marimar o Teres, pero también los unitarios como la Rosa de Guadalupe.

También contarán con progrmas de comedia, y nuevas producciones de Eugenio Derbez.

Las nosticias también son importantes para la plataforma por lo que tendrán Noticias Univisión24/7.

En su primer ViX año albergará más de 50 mil horas de contenido gratuito y pago, incluidas noticias y partidos de fútbol.

Vix +

Este servicio incluirá nuevas producciones como la adaptación de Travesuras de una niña mala de Mario Vargas Llosa.

Además Salma Hayek producirá algunas películas en español para la plataforma premium.

También contará con el regreso de Yalitza Aparicio que presentará en exclusiva por la plataforma, su más reciente filme.

La programación de ViX incluye

Novelas: desde clásicos como “Marimar” y “Rebelde” hasta megaéxitos como “Teresa” y “Amores Verdaderos”, así como superestrellas como Thalía, Angelique Boyer, Sebastián Rulli, Gabriel Soto y más.

Películas: Películas y series de alto rendimiento de los principales estudios, como Lionsgate, MGM y Disney, entre otros, todas disponibles en español.

Canales: canales de transmisión con calidad de transmisión, como el “Canal Derbez” seleccionado, con contenido auténtico y apto para familias, el canal “beIN Sports Xtra en Español” y una colección de canales para niños, incluido “Moonbug Kids” con megaéxitos “Cocomelon” y “Blippi”.

Deportes en Vivo: La nueva “Zona TUDN”, un canal de noticias deportivas 24/7, que se convertirá en el destino de los súper fanáticos de todos los deportes, con cobertura extendida, programas de entrevistas, análisis, comentarios y entrevistas exclusivas. Oferta de fútbol en vivo y exclusiva que incluye el “Juego de la semana”, que presenta algunas de las mejores ligas y torneos del mundo.

Noticias en vivo: Una oferta de noticias inigualable de múltiples fuentes en todo el mundo, incluido el canal de noticias “Noticias Univision 24/7″ y transmisiones simultáneas en vivo con cobertura actualizada al minuto de noticias y eventos relevantes para las audiencias. Además, nuevo contenido original, incluido “Algo Personal con Jorge Ramos”. Disponible en el lanzamiento, el nuevo programa, presentado por el periodista ganador de diez premios Emmy y autor de best-sellers, contará con conversaciones íntimas con personalidades de renombre. Además, ViX contará con un nuevo canal de transmisión de una de las marcas más confiables y vistas en América Latina: Noticieros Televisa.

La programación de ViX+ que se estrenará en el primer año incluye:

Serie original ViX+:

“Mi Vecino El Cartel” (The Cartel Among Us): de la productora ejecutiva Selena Gomez, esta serie documental sobre crímenes reales cuenta la compleja e intrigante historia de un asesinato que sacudió a un tranquilo pueblo suburbano en Texas y dio inicio a una investigación internacional de varios años. . (Producción: July Moon Productions y Blackfin).

“Nautilus”: Basada en hechos reales, escrita por Clayton Trussell (“Narcos”) y dirigida por Ariel Vromen (“The Iceman”), esta producción colombo-española cuenta la historia de una mujer policía en la casi imposible misión de investigar un grupo de delincuentes en un viaje de cuatro semanas a bordo de un submarino a través del Atlántico. (Producción: Dynamo y Mediacrest).

“La Hora Marcada” (Time’s up): desde la bóveda IP de Televisa, esta serie de antología es un reinicio de la serie de terror de los años 80 “La Hora Marcada”, que lanzó las carreras de algunos de los cineastas más aclamados de México, incluidos Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro y Emmanuel Lubezki. Esta franquicia será, una vez más, un escaparate para una nueva ola de escritores y directores latinoamericanos del género mientras lideran esta nueva versión de un clásico de culto. (Producción: Estudios W).

“Las Pelotaris” (The Pelotaris) [Título provisional]: Como parte de un acuerdo de varios títulos con la productora española The Mediapro Studio, “Las Pelotaris” es un drama creado por Marc Cistaré (“Vis a Vis”, “El Barco”, “La Víctima Número 8″) ambientada en la década de 1930 en España y México, en la que tres jugadoras de raqueta navegan en un mundo de rivalidad y corrupción dominado por hombres.

“Marea Alta” (High Seas): filmado en Tijuana y Ensenada a finales de este año y escrito por Antón Goenechea (“Perdida”) y dirigido por Roger Gual (“Las Chicas del Cable”), este thriller es una serie de misterio dirigida a una joven audiencia adulta. (Producción: El Estudio).

“Los Artistas” (The Artists) [Título provisional]: Como parte de un acuerdo de primera vista con la exitosa autora María Dueñas, su primer proyecto directo a serie es una historia de alto riesgo de engaño, falsificación y suspenso, ambientada en el enrarecido mundo del arte multimillonario. (Producción: Pow Wow e Islas Audiovisual).

“Travesuras de la Niña Mala” (Bad Girl): Adaptada de la novela escrita por el premio Nobel Mario Vargas Llosa, esta épica historia de amor comienza en la década de 1960 y se desarrolla en Lima, París, Madrid, Tokio, Londres y otros destinos increíbles. (Producción: Estudios W).

“Pinches Momias”: Del talentoso escritor y director Santiago Limón y el productor ejecutivo ganador de un Emmy y un Globo de Oro Ben Silverman (“The Office”, “Jane the Virgin”, “Ugly Betty”), esta serie para adultos jóvenes combina acción , terror y comedia. (Producción: Propagar y Perro Azul).

Pedro Infante y María Félix Bio Series: Dos series originales que describen la vida de dos aclamados íconos mexicanos, Pedro Infante y María Félix, “La Doña”. (Producción: Estudios Televisa).

ViX+ Novelas:

“Senda Prohibida” (Sendero Prohibido): Escrita por Giselle González (“Cuna de Lobos”, “Caer en Tentación”, “Imperio de Mentiras”), esta reinvención moderna de la primera novela de Televisa, se enfoca en Nora, quien destruye un feliz familia para lograr la vida de estilo y lujo que siempre ha soñado. (Producción: Estudios Televisa).

“La Mujer del Diablo”: Protagonizada por Carolina Miranda y José Ron y escrita por Leonardo Padrón (“Si Nos Dejan”, “Rubí”, “Amar a Muerte”), este drama cuenta una historia de amor no convencional de obsesión y venganza (Producción: Estudios W).

“Más Allá de Ti” (Beyond You): De la productora Rosy Ocampo (“Vencer el pasado”, “Vencer el desamor”, “Vencer el miedo”, “La Doble Vida de Estela Carrillo”, “La Fuerza del Destino” ), este cuento sobrenatural presenta a una mujer que descubre que puede comunicarse con los muertos, lo que tendrá consecuencias desconocidas para los vivos. (Producción: Estudios Televisa).

Películas originales de ViX+:

“Quiero Tu Vida” (I Want Your Life): Como parte de un acuerdo de primera vista con Ventanarosa Productions de Salma Hayek Pinault, esta fantasía romántica ambientada en el mundo del fútbol cuenta una historia maravillosa sobre un superfan que se despierta una mañana en el cuerpo. de una famosa superestrella del fútbol y aprende que su deporte favorito no es solo diversión y juegos. (Producción: Ventanarosa Producciones).

“Jenni”: presentada a ViX+ por Mucho Más Media, la película se basa en la vida de la fallecida ídolo mexicano-estadounidense Jenni Rivera; esta película biográfica es producida por los creadores de Hollywood Javier Chapa y Donald De Line.

Entre las películas originales de Videocine que llegarán a ViX+ se encuentran:

“Presencias”: Protagonizada por la nominada al Premio de la Academia Yalitza Aparicio y Alberto Ammann, esta historia de suspenso y terror presenta eventos extraños después de que un hombre decide llorar la muerte de su esposa en el bosque. Una producción de Dream Assignment dirigida y producida por Luis Mandoki (“Mensaje en una botella”, “Cuando un hombre ama a una mujer”, “Voces inocentes”).

“Enfermo Amor”: Protagonizada por Camila Sodi, Eréndira Ibarra y Juan Pablo Medina, entre muchos talentos de renombre, esta historia de desamor tocará millones de corazones con uno de los mejores elencos mexicanos de todos los tiempos.

“Las Leyendas, El Origen”: Esta película animada es la sexta entrega de una de las franquicias de animación más importantes y relevantes del mundo de habla hispana, un gran éxito a lo largo de los años.

“Mirreyes contra Godínez 2, El Retiro” (Mirreyes vs. Godinez 2, The Retreat): Esta hilarante película es la secuela de “Mirreyes contra Godínez” (2019), una exitosa película que resuena y conecta profundamente con el público hispano. Producida por Draco Films.

ViX+ Sports Docuseries: historias exclusivas de alto perfil con acción y drama tanto dentro como fuera del campo:

“La Sangre y la Gloria” [Título provisional]: Producida por The Mediapro Studio, esta docuserie presenta casos deportivos de crímenes reales.

“Brasil 2002, La Verdadera Historia” (Brazil 2002, The Real Story): Dirigida por Luis Ara, esta docuserie celebra el 20 aniversario de la victoria de Brasil en la Copa del Mundo con imágenes exclusivas de Juliano Belletti y entrevistas con Ronaldo y Roberto Carlos. Producida por Collective Media y Entourage Sports and Entertainment, en asociación con Trailer Films.

“Al Grito de Guerra”: Una mirada a la Selección Mexicana y su infame “maldición del quinto juego”, producido por El Estudio. EN VIVO Oferta de fútbol sin precedentes: En los EE. UU., ViX+ brindará la oferta de fútbol más impresionante a los fanáticos con cuatro equipos de la Liga MX y una variedad de ligas y torneos de América Central y del Sur, al mismo tiempo que servirá como el hogar exclusivo en español de todos los partidos de la Liga de Campeones de la UEFA.

En México, ViX+ será el hogar del fútbol mexicano, brindando a las audiencias acceso a más partidos de la Liga MX de los que pueden ver en cualquier otro lugar, así como a todos los partidos de la Selección Mexicana y los eventos deportivos más importantes con atletas mexicanos.

En México, tanto ViX como ViX+ brindarán la cobertura más completa de la Copa Mundial 2022, con 40 juegos en vivo, 30 en ViX y 10 partidos que solo se pueden ver exclusivamente en ViX+, con contenido de juego alrededor del juego y cobertura extendida del torneo desde México y Qatar a través del canal Deportes Zona TUDN.