Canción de Nick Cannon “Alone” es “una oda a Mariah Carey”

El cantante Nick Cannon aclaró el verdadero significado de su tema “Alone” en su programa de entrevistas el miércoles 16 de febrero. “La canción es realmente sobre el reflejo del proceso de cuando alguien... se da cuenta, hombre, realmente lo arruiné. Probablemente tuve la mejor situación. Tenía a la chica de mis sueños y lo arruiné”, explicó.

“La canción no se trataba realmente de tratar de recuperar a Carey, se trataba de reconocer lo que hice como hombre y reconocer mis defectos y expresarlos a través de la canción”, continuó declarando Cannon sobre su memorable historia de amor con Mariah Carey. Y es que al final parece que Nick Cannon tiene una clara “Visión del amor”, e involucra a su ex esposa.

El presentador de “Wild ‘N Out” lanzó su nuevo sencillo, “Alone”, el día de San Valentín, y no reprime sus emociones por la estrella del pop en la canción. “’Alone’ es una oda a la ex esposa de Nick Cannon, Mariah Carey”, se lee en un comunicado de prensa sobre la canción obtenido por Us Weekly.

El romance de Mariah Carey y Nick Cannon

La melodía comienza con un clip de la balada de Carey de 1990. “Lo tenía todo / Pero lo dejé escapar”, canta el icónico vocalista en el éxito nostálgico. Aún así, Nick sabe que su romance no está destinado a ser así, particularmente porque la actriz de “Glitter” ha estado con su novio, Bryan Tanaka, durante años.

Cannon, quien es padre de siete hijos, ciertamente está trabajando en su complicada vida amorosa, después de tener cuatro hijos de tres mujeres en menos de un año. Recordemos que Carey y Cannon son padres de los gemelos Moroccan y Monroe, de 10 años.

El comediante también es padre de Golden y Powerful Queen con Brittany Bell; los gemelos Zillion y Zion, nacidos en junio de 2021, con Abby De La Rosa, y el difunto Zen, quien falleció a los cinco meses de vida, con Alyssa Scott. La ex estrella de Nickelodeon también tiene un hijo en camino con Bre Tiesi.