Conoce a Hailie Mathers, la guapa hija de Eminem

El rapero Eminem que acaba de estremecer el escenario del Super Bowl, es conocido por su exitosa carrera musical, pero también es padre de tres hijos. Después de que él y su ex esposa Kimberly Scott le dieran la bienvenida a Hailie Jade Mathers en 1995, el rapero de “Lose yourself” adoptó a Alaina Marie y luego a Stevie Laine.

Hailie fue una bebé milagrosa navideña cuando nació el 25 de diciembre de 1995. Más tarde, su famoso padre escribió algunas canciones inspiradas en ella: “Hailie’s Song” y Mockingbird”. La primera hija de “The Real Slim Shady” asistió a la universidad y se especializó en psicología en la Universidad Estatal de Michigan.

La guapa joven también es una fuerte personalidad de las redes sociales, ya que su cuenta de Instagram tiene más de 2 millones de seguidores. La biografía de su perfil está etiquetada como una puerta de entrada a su “vida impredecible”, al tiempo que afirma que no tiene una cuenta de Twitter. Aunque era raro que Eminem hablara sobre su hija en público, dijo que estaba “orgulloso” de ella en una entrevista de Hotboxin’ With Mike Tyson en 2020.

¿Quiénes son los otros dos hijos de Eminem?

Alaina Marie realmente es sobrina de la ex esposa de Eminem, hija de Amanda Marie Scott. La niña fue adoptada a una edad temprana cuando su madre biológica y la hermana gemela de Kim, Dawn, supuestamente luchaban contra el abuso de sustancias. Desafortunadamente, la madre biológica de Alaina murió en 2016.

“Kim y yo prácticamente la teníamos, y ella vivía con nosotros dondequiera que estuviéramos”, dijo Eminem a Rolling Stone en 2004. Su canción “Mockingbird” también está inspirada en Alaina, ya que una letra se refiere directamente a ella como Lainey. Ahora que está comprometida con Matt Moeller, Eminem tendrá un nuevo yerno.

Por su parte, Stevie Laine nació en 2002 de la ex Kim de Eminem y Eric Hartter . Después de reconciliarse con Kim en 2005, el artista de “Love the Way You Lie” pronto adoptó a Stevie. En 2019, murió el padre biológico de Stevie. Un año después, Stevie reveló en un video de TikTok el nombre elegido y que se declaraba no binario.