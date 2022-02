Esto es lo que piensa Paulina Rubio de que su mamá, Susana Dosamantes, aún siga trabajando en telenovelas

Susana Dosamantes volvió al mundo del entretenimiento, con el melodramatico de Televisa, Si Nos Dejan, el cual ya se aproxima a su desenlace. Y durante una reciente entrevista con el medio TVyNovelas estuvo contando lo que piensan sus hijos de que continue en la actuación y qué es lo que le dicen al respecto de sus papeles.

La actriz oriunda de Guadalajara contó que sus hijos, Enrique y Paulina Rubio, siempre están muy pendiente de las producciones en las que participa. Además, confesó que ‘La chica dorada’ no duda a la hora de criticar sus interpretaciones.

Paulina y Susana Madre e hija

“Mi hija disfruta igual que yo, ella disfruta de mis logros”

Dosamantes reveló que a la cantante le agrada y llena de orgullo que su madre siga con su carrera profesional: “Mi hija disfruta igual que yo, ella disfruta de mis logros. Me dijo que le da gusto que me sigan dando personajes estelares, que siga activa, porque eso me aporta más alegría”, comentó.

Susana, de 74 años, también confesó durante la entrevista que sus hijos no se callan a la hora de decirle lo que no les gusta de su trabajo, incluso, sus pequeños nietos también son muy sinceros y le manifiestan lo que piensan sobre ella en sus papeles.

“Sí, y mi hijo también (ven las novelas); también me critican, me suben la moral y me la bajan. Mi nieto me dijo que no le qustaba con el pelo blanco, que a él le encantaba mi cabello negro y mi trenza, pero le expliqué que era un personaje para televisión. Él se disfraza de Batman, el Guasón y de Catboy, entonces ha entendido que se trata de un juego momentáneo”, expresó.

“Los nietos son como nuestros hijos”

Asimismo, contó por qué decidió volver a la pantalla chica luego de estar viviendo con sus nietos en Miami, Estados Unidos: “Bueno, hubo la oferta, estaba yo en Miami y me hablaron del proyecto; me encantó, aparte, esta es una abuela un poquito avillanada, a ella no la entienden, pero ella da la vida por su familia, y yo me identifico mucho en esa parte”, comentó.

Susana Dosamantes

Y sobre su faceta como abuela dijo que ama con locura a todos sus nietos, pues los ve como si también fueran sus hijos: “Para mí, ellos son mi gran amor, son mis retoños, mi sangre, mi raza, mi familia. Nosotros los latinos somos muy aguerridos en ese sentido, y para mí es un placer, un honor, un regalo que nos da Dios, porque los nietos son como nuestros hijos”, agregó.

Para finalizar, admitió que como abuela es mucho más consentidora y permisiva que como madre, aunque los quiere igual que a sus propios hijos: “¡No! Yo los quiero igual, nada más que sin la responsabilidad de estar como mamá. Porque como abuela no tengo que educarlos tanto, porque para eso tienen a sus padres. Aunque yo también los educo, pero de una manera más light. Yo sólo obedezco lo que dicen los papás, me voy con ellos a la playa, les platico, les cocino, les hago enchiladas, tacos, molletes. ¡Claro!, luego me regañan porque no son muy gluten free, pero a los niños les encantan”, finalizó.