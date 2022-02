Estos son los mejores memes de “Chabelo”, quien cumple 87 años

Xavier López Rodríguez, mejor conocido como “Chabelo” cumple el día de hoy 87 años y a lo largo de los años de ha hecho de una gran popularidad debido a su querido personaje, el cual hasta la fecha no ha dejado de interpretar. Y es que este famoso comediante, quien también fue actor, presentador de su propio programa de televisión llamado “En familia con Chabelo”, el cual se transmitía cada domingo por Televisa.

Es importante mencionar que este programa televisivo apto para toda la familia duró al aire 48 años y durante ese tiempo “Chabelo” se convirtió en un personaje importante para las familias mexicanas. Y es que la voz de niño, a pesar de ya verse mayor, su característico overall rojo, sus bromas inocentes y su simpatía le ha otorgado un lugar en los corazones de todos los niños de México que crecieron viendo sus programas. Como dato, “En familia con Chabelo” comenzó a transmitirse en 1967 y terminó en 2015.

¿Por qué dicen que Chabelo es inmortal?

De unos años para acá la gente en la redes sociales comenzó a percatarse de que “Chabelo” es un señor ya mayor pero que tiene una muy buena salud en comparación con la de sus contemporáneos. Cuando el año pasado fallecieron Carmen Salinas y Vicente Fernández, “Chabelo” volvió a ser tendencia debido a que Carmen tenía 82 años y Vicente 81 años de edad. Por ello, la gente en las redes sociales hizo tendencia la supuesta “inmortalidad” de este personaje porque aunque él es mayor que Carmen y Vicente sigue vivo y gozando de muy buena salud. El día de hoy volvió a pronunciarse en Twitter para agradecer a sus seguidores por las felicitaciones.

¡Muchas gracias cuates por sus felicitaciones! Siempre agradecido por su cariño. — Xavier Lopez Chabelo (@chabelooficial) February 17, 2022

A inicios de este año por medio de su cuenta de Twitter, “Chabelo” contó que sufrió un accidente, pero que no fue nada grave. Por lo cual, el presentador dijo: “Tengo manita, no tengo manita… efectivamente me fracturé un brazo, nada grave, ya en recuperación y enyesado por las próximas semanas ¡gracias por preocuparse!”. Ante este anuncio sus seguidores se alarmaron pero le mandaron buenos deseos para su pronta recuperación.

Estos son algunos de los mejores memes para conmemorar el cumpleaños del querido “Chabelo”:

