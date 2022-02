“Los ricos también lloran”: conoce a la actriz que interpreta a la villana “Soraya Montenegro”

“¡Maldita lisiada!”. La frase evoca a uno de personajes más recordados de la pantalla mexicana y mundial “Soraya Montenegro”, interpretada hace más de 20 años por la actriz Itatí Cantoral en “María la del barrio”, el exitoso remake de Los ricos también lloran.

El melodrama tendrá una nueva versión que contará con Claudia Martín y Sebastián Rulli en los personajes principales. Pero, ¿quién será la nueva maléfica de esta historia? La gran responsabilidad estará en manos de la exreina de belleza Fabiola Guajardo, recordada por su participación en el concurso Nuestra Belleza Nuevo León y México en 2007.

La rubia además cuenta con estudios en el Centro de Educación Artística de Televisa (CEA). También ha tenido varias participaciones destacadas en la pantalla, la más reciente en las telenovelas Por ella soy Eva, Buscando a Frida y Corona de Lágrimas. Guajardo también incursionó en 2021 en la carrera musical con la presentación de su tema “Contigo”.

La actriz mexicana se prepara para uno de los máximos retos en su carrera, ya que la interpretación de Itatí Cantoral ha sido de las más famosas y recordadas por el público. “Sí, sí grito ‘maldita lisiada’ no una vez, sino varias veces, pero hay una sorpresa enorme que les va a encantar y lo van a disfrutar muchísimo”. Luego describió a este personaje como “muy pasional, es egoísta...tiene demasiadas emociones y ya la conocerán”. expresó a la prensa mexicana.

“Ser actriz es mi mayor pasión en la vida”, admitió la mexicana quien también recordó las dificultades que enfrentó al comienzo de su carrera y que no la detuvieron para alcanzar sus metas profesionales. “Una vez no obtuvo un personaje por la forma de mi boca. Se me hizo un poco ridículo porque me sugerían inyectarme, yo creo que mi boca es demasiado normal, es genética y me encanta. Creo que siempre tienes que estar contento contigo, y los comentarios negativos, llegan, te ríes y pues, sigues con tu vida”, dijo a Telemundo.

Los ricos también lloran se estrenará este 21 de febrero. Claudia Martín, quien da vida a “Mariana Villarreal”, se expresó emocionada por la historia y los nuevos personajes. “Para la gente que ya vio esta historia quiero que sepan que es completamente nueva, adaptada, es muy fresca”. Su coprotagonista, Sebastián Rulli, se refirió a su papel de “Luis Alberto” como un gran personaje que no pudo rechazar. “Es una gran historia que para mí en lo personal es muy importante porque mi madre era fanática de esto”.

El tema musical principal de la telenovela está a cargo de Lucero. La Novia de América también interpreta Tú me reviviste, que identifica a la pareja protagónica, Mariana y Luis Alberto. Otras de las canciones incluidas en el melodrama será interpretado por Cristian Castro, hijo de Verónica Castro, quien precisamente protagonizació Los ricos no lloran hace más de dos décadas.