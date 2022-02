Mauricio Ochmann saca su lado paternal en “¡Qué Despadre!”

Ya salió “¡Qué Despadre!”, una película mexicana de comedia dirigida por Pitipol Ybarra y protagonizada por el actor Mauricio Ochmann, quien interpreta a “Pedro” un soltero codiciado de 40 años que está pasando por una crisis de edad. Este hombre vive solo y se la pasa divirtiéndose en antros y bares en donde ya lo conocen todos y siempre sale con mujeres mucho menores que él. Acerca de participar en este proyecto, en entrevista con Publimetro Mauricio Ochmann compartió: “Desde que leí el guión me encantó el proyecto por tener la oportunidad de hacer un personaje con esta crisis y por el tema de la paternidad”.

Siguiendo con la historia, mientras Pedro disfruta de su soltería y de frecuentar a su conquista más joven “Lorena” (Paly Duval), su vida está por cambiar por completo. Es en este momento cuando aparece “Aline”, quien la interpreta Fiona Palomo, y sorprende a “Pedro” con una noticia inesperada. Acerca del proceso de casting, Ochmann dijo que en cuanto Fiona entró a la sala de castings el pensó: “Es Aline”. “Creo que esa conexión y esa química que requieren los papeles de Pedro y Aline se notan en la pantalla”, mencionó Mauricio de los personajes principales.

Mauricio Ochmann y Fiona Palomo en "Qué Despadre".

A lo largo de la cinta, van apareciendo actores ya muy consolidados en la industria del cine mexicano como Sandra Echeverría que es “Helena”. “A mí me gusta mucho mi personaje porque habla de una mujer muy segura y muy cómoda con ella misma, muy cool y se acepta tal y como es”, señaló Echeverría de su papel en la cinta. En esta película, “Helena” es la estilista de “Pedro” y es con quien él siempre va a pintarse las canas y poco a poco van formando una amistad sincera. Y aunque al principio pareciera que su personaje es algo casual se termina convirtiendo en pieza clave de esta divertida y emotiva historia. De su participación en “¡Qué Despadre!”, Sandra dijo: “Llevo conociendo a Mauricio por quince años y la verdad es que conozco su trabajo, es un gran amigo mío, lo admiro, lo quiero y por ello es un placer siempre trabajar con él”.

Mauricio Ochmann y Sandra Echeverría en "Qué Despadre".

Esta película se trata de aceptar las responsabilidades que implica ser adulto

Después de la aparición de “Aline” en la vida de “Pedro” pareciera que esta joven llegó para quedarse pues resulta que posiblemente él sea su papá. Ya que la madre de “Aline” es “Paula” (Ana Claudia Talancón), una novia que “Pedro” tuvo en el pasado. Con miedo de que esto sea cierto “Pedro” accede a comprobar si es el padre de “Aline” y se encarga de crear un vínculo de confianza entre los dos. De la misma manera, esta cinta habla de temas muy importantes porque toca fibras sensibles de Pedro en el momento en el cual él va descubriendo su lado paternal que no sabía que existía. “Aline fue un personaje súper bonito porque tiene esto de quererse encontrar ella misma y de querer encontrar a su papá”, confesó Fiona Palomo de su personaje en la película.

Fiona Palomo en "Qué Despadre".

Es importante mencionar que esta comedia romántica va más allá de solamente mostrar momentos cómicos en las escenas, sino que retrata situaciones muy reales con las cuales cualquier persona podría identificarse. Por su parte, Mauricio Ochmann habló un poco más acerca del proyecto en general y dijo: “Este fue un trabajo de colaboración porque el poder construir los personajes y la historia en conjunto es padrísimo”. Otros grandes actores que participan en la película son: Héctor Suárez (Doctor), Mauricio Barrientos “El Diablito” (Montemayor), Juan Diego Covarrubias (Gabriel), Diana Bracho (Ofelia) y Emilio Guerrero (Juan Manuel).

Paly Duval y Mauricio Ochmann en "Qué Despadre".

Relacionado con su experiencia grabando esta película, Sandra compartió que para ella este “fue un proyecto muy bonito con muy buena vibra y también el conocer a Fiona para ella fue lo máximo”. Por su parte, Fiona comentó: “Fui mi primera vez trabajando con todos y conocerlos fue algo bien bonito porque Piti forma como una familia”. Con ello podría decirse que “¡Qué Despadre!” es una cinta que fue creada desde la familiaridad, confianza, los buenos amigos y sobre todo desde el talento de los actores que le dan vida a los personajes.

Fiona Palomo y Mauricio Ochmann en "Qué Despadre".

Finalmente, los actores compartieron cuáles fueron las lecciones más importantes que se llevaron de grabar esta película y Sandra dijo que: “A mí me llega mucho la relación de padre e hija porque yo he tenido una muy buena relación con mi papá y ver esto en la pantalla grande me conmueve”. En la misma línea, Fiona comentó que a ella le “parece muy bonito el vínculo entre Pedro y Aline porque nace de la sinceridad”. A lo cual Ochmann agregó: “El tema de la familia está muy latente y los valores familiares y al final a Pedro es lo que le hace sentar cabeza”.