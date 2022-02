Revelan foto de todos los Spider-Man junto a sus dobles que la rompe en redes

Si nos pareció mucho ver a los tres Spider-Man Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland en una misma película, pues ahora todo es superior al conocerse una de las imágenes de estos actores junto a sus dobles de acción.

El abrazo que unió a 3 generaciones.#SpiderManNoWayHome pic.twitter.com/E03UBBKFzn — 👽 Ari Sherman 🚀 (@004ry00) February 16, 2022

Sí. son siete Spider-Man, la imagen pertenece a uno de los momentos de acción final de la película en la que se encuentran en el monumento peleando junto a todos los siniestros que aparecieron la entrega de ‘Spider-Man: No Way Home’.

Lo mejor es que cada uno de ellos lució ante la imagen con la posición o pose correspondiente a cada uno de los interpretes en sus películas. La imagen que apenas ve la luz ha causado furor en redes sociales al ser uno de los secretos mejor guardados del cine en los últimos tiempos.

¡PERFECCIÓN! ¡Tom Holland, Tobey Maguire, Andrew Garfield y sus dobles de acción en el set de #SpiderManNoWayHome! pic.twitter.com/u49KXZxERz — Geek Zone 🍿 #Peacemaker #DoctorStrange2 (@GeekZoneGZ) February 15, 2022

Muchos de los fanáticos se preguntan sí además de esta grafica llegaron a recrear la del meme en el que precisamente hay la misma cantidad de Spider-Man que, en la foto de los actores, es decir siete hombres araña.

Pero mientras la grafica aparece recordemos que hace poco ‘Spider-Man: No Way Home’ superó a ‘Avatar’ en la taquilla. La última entrega de Marvel se ha convertido en la tercera película más taquillera de la historia de Estados Unidos.

Esta ha recaudado hasta ahora 760.9 millones de dólares, desplazando y superando así los 760.5 millones de dólares que generó ‘Avatar’. Es probable que esto sea lo más alto que ‘Spider-Man: No Way Home’ alguna vez suba en la taquilla.

¡#SpidermanNoWayHome se convierte en la tercera película más taquillera en la historia de EEUU, superando a 'AVATAR'! pic.twitter.com/698pTp4yWk — Geek Zone 🍿 #Peacemaker #DoctorStrange2 (@GeekZoneGZ) February 15, 2022

Necesitaría otros 100 millones de dólares para igualar el total de 858 millones de dólares recaudado por ‘Avengers: Endgame’, el segundo más alto de la historia.

Mientras que ‘Star Wars: The Force Awakens’ permanece en la cima de la tabla, al haber recaudado unos 936 millones de dólares. Vale destacar que ‘Spider-Man: No Way Home’ ya era la película más taquillera de Sony.