YosStop contará en televisión las historias de mujeres en prisión

La famosa youtuber Yoseline Hoffman, mejor conocida como YosStop, ha decidido sacarle provecho a sus experiencias previas en relación a haber estado detenida por cinco meses en prisión, ya que la mexicana traerá consigo un nuevo proyecto televisivo en el cual contará varias historias de las mujeres que se encuentran en prisión, y que dada su condición pasan desapercibidas.

La influencer estuvo recluida en el penal de Santa Martha Acatitla, al sur de la Ciudad de México, por el cargo de discriminación luego de que difundiera el video de una chica menor de edad siendo violada, algo que al principio fue considerado bajo el cargo de pornografía infantil. Pero ahora que Hoffman está libre, planea sacarle provecho a su experiencia.

YosStop y su nuevo proyecto televisivo

A través de una entrevista con el programa Ventaneando, la activista Saskia Niño de Rivera comentó que se encuentra trabajando con la famosa youtuber en un nuevo proyecto que puede tener casa en un canal de televisión o incluso en una plataforma de streaming. Esta iniciativa tiene como propósito darle voz a algunas de las mujeres que están prisión para que puedan contar sus historias.

“Se está armando un proyecto con ella [YosStop] donde vamos a estar justamente hablando sobre mujeres en prisión y demás, entonces viene muy bueno. También dependemos de que las plataformas quieran tomar los proyectos, pero nosotros estamos generando el contenido y estamos armando las propuestas”, dijo Saskia.

Niño aclaró que el proyecto no será de corte negativo para las mujeres que están detenidas, sino todo lo contrario, ya que buscan que se conozca esa parte positiva que muchas personas desconocen, eliminando esa mala reputación de que todos los que están en la cárcel forman parte de un “basurero de la sociedad”.

“Vamos a contar historias que sumen, que nos hagan reflexionar de cómo estamos haciendo las cosas porque seguir usando las cárceles como basureros de la sociedad me parece que es contraproducente para todos y para la seguridad del país. Yo estoy convencida de que para que esta sociedad cambie, tenemos que reeducar al sistema penitenciario, y creo que cada vez la sociedad está más consciente de eso”, comentó la activista.

Más difusión para la reclusas

En la misma entrevista, Saskia comentó que su proyecto con YosStop para darle voz a las reclusas no solo se limitará a las oportunidades que se le presenten en la pantalla chica, sino que también buscará otros medios para dar a conocer esas historias que permanecen ocultas en los penales.

“Vamos a tener mucho éxito y creo que muy pronto vamos a estar en diferentes plataformas y distintos contenidos de lo que estamos trabajando, ya estamos trabajando en ese proyecto, ella [YosStop] lo que quiere es contar las historias, entonces que ella lo platique un poco más, pero vamos a lanzar ahí un podcast, donde justamente sea para darle un micrófono a mujeres que están privadas de la libertad”, comentó la activista.

YosStop también quiere acabar con los canales de pornografía

A propósito del primer cargo que tuvo antes de ser cambiado, la youtuber se pronunció recientemente a través de su canal para denunciar las diferentes vías en las que se difunde contenido explícito de las mujeres sin su consentimiento, en especial a través de Telegram, invitando a las autoridades a seguir con las investigaciones al respecto.

“Que aprendan que eso no se tiene que hacer. Ya saben que eso no se debe hacer pero les vale madres, no les importa si cometen un delito o si afectan a una persona. Ellos, lo que quieren es satisfacer sus necesidades más primitivas y asquerosas cuando realmente el sexo no es algo asqueroso, pero lo vuelven así cuando hacen este tipo de cosas”, explicó YosStop en el clip.

